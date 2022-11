Si prospetta un dicembre carico di emozioni per i Gemelli e altri 3 segni al top in amore

Le feste natalizie sono ormai dietro l’angolo e cosa c’è di più piacevole che passarle in compagnia della persona amata? È proprio sotto Natale che in tanti vogliono condividere i piccoli momenti con chi li comprende e li ama incondizionatamente. Ma non sempre si ha la fortuna di vivere quell’amore travolgente che leggiamo nei romanzi più appassionati.

Ecco, secondo l’oroscopo di dicembre, è finito il tempo delle attese per alcuni segni davvero fortunati. L’amore è dietro l’angolo e, complice una congiunzione astrale super favorevole, è il momento di viverlo appieno.

Si prospetta un dicembre carico di emozioni e ricco di gratificazioni

In chiusura del 2022 saranno ben 4 i segni zodiacali che potranno finalmente avere grandi soddisfazioni nella sfera amorosa. I Gemelli, ad esempio, vivranno un’ondata di energia positiva proprio nei primi giorni di dicembre. La carica e la determinazione di questo segno saranno fondamentali per conquistare l’altra metà. Un aperitivo con gli amici sarà l’occasione perfetta per incontrare una persona davvero irresistibile.

Il Sagittario sarà il segno che influenzerà tutti in questo raggiungimento tanto ambito della perfetta storia d’amore. Infatti si può affermare che questo sia proprio il momento del Sagittario, sotto ogni punto di vista. Gli ultimi giorni dell’anno saranno fondamentali per consolidare le nuove conoscenze e fare il passo verso il cambio di carriera. Chi ha una relazione può aspettarsi la proposta, per i single un incontro fortuito farà scattare la scintilla.

Anche l’Ariete verrà influenzato dal Sagittario, ritrovandosi in un periodo roseo dopo tante sofferenze. La fortuna è dalla loro, non solo in campo finanziario, ma anche in amore. I primi giorni di dicembre saranno ancora un po’ turbolenti, ma verso Natale cambierà tutto. Dopo mesi di dubbi, capiranno che la persona che frequentano è proprio l’amore della loro vita.

Lo Scorpione trascina con il suo fare inarrestabile tutti i suoi pretendenti

Lo Scorpione è uno dei segni più ambiziosi e inarrestabili di tutto lo zodiaco. Tanto sul lavoro quanto in amore, sa coinvolgere e travolgere con il suo carattere carismatico e magnetico. In questo mese di dicembre in arrivo, metterà a frutto tutte le sue capacità per conquistare il partner tanto ambito. I primi giorni del mese saranno turbolenti, ricchi di eventi e occasioni per fare nuovi incontri. Ma è nella seconda metà del mese, proprio sotto Natale, che lo Scorpione riuscirà a raggiungere il suo obiettivo. Il vero amore è dietro l’angolo, bisogna avere solo un po’ di pazienza e costanza. Tutti gli sforzi verranno ripagati con una storia d’amore travolgente come quelle dei film.

Per diversi segni zodiacali si prospetta un dicembre carico di emozioni, ma anche ricco dal punto di vista finanziario. Il mese in arrivo sarà davvero di rinascita sotto tutti i punti di vista, grazie all’influenza della Luna. È già da inizio novembre che la situazione economica sembra aver preso la piega giusta, portando guadagni inaspettati. E non solo il Toro ha beneficiato di questa congiunzione astrale carica di soddisfazioni inaspettate.