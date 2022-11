Chi butta le bucce di banana commette 1 grosso errore, in cucina valgono oro e si preparano così

Pare siano tra la frutta più consumata al Mondo. Rinomate ed apprezzate per il gusto, la morbida consistenza e le numerose proprietà nutritive, le banane piacciono proprio a tutti. Grandi e piccini ne sono ghiotti. E con esse si possono preparare tantissime ricette, dal tortino al gelato. La banana è molto amata anche per le sue proprietà energetiche. Per questo motivo, si consiglia di consumarne con moderazione.

Di norma, mangiamo la banana e gettiamo via la buccia. Eppure, non tutti sanno che chi butta le bucce di banana commette un errore clamoroso. Innanzitutto, perché si possono riutilizzare come fertilizzante naturale per le nostre piante. E in cucina, poi, sono eccezionali. Chi l’avrebbe mai detto che quello che per molti è uno scarto, in realtà, è una grande risorsa tra i fornelli. Ed ecco perché.

Cosa succede se si mangia una buccia di questo alimento molto amato?

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica ACS Food Science & Technology ha sottolineato come, se opportunatamente lavate e sbollentate, essiccate e macinate, le bucce di banana si possono trasformare in una deliziosa farina ricca di tanti benefici che fanno bene al nostro corpo. Fibre, magnesio e potassio, ad esempio, sono solo alcune delle sostanze nutritive presenti. Questa farina è perfetta soprattutto da utilizzare per i dolci da forno, come le torte e i biscotti. La buccia di banana può essere mangiata anche cruda, tuttavia, la sua consistenza molto fibrosa la rende sgradevole al palato. Per questo motivo, è più opportuno consumarla da cotta. Di seguito, una ricetta facilissima per una torta davvero speciale e anti spreco.

Chi butta le bucce di banana non sa cosa si perde, ecco la ricetta golosa da preparare in 15 minuti

La torta con bucce di banana è una vera rivelazione. Ecco tutto l’occorrente per prepararla in pochi minuti.

Ingredienti per 6 persone

buccia di 3 banane;

180 g di zucchero;

180 g di farina tipo 00;

2 uova;

100 ml di latte;

45 g di burro;

1 bustina di lievito per dolci;

1 cucchiaino di cannella in polvere (facoltativo).

Procedimento

Innanzitutto, lavare con cura le bucce di banana e poi tagliare le estremità. Mettere la parte restante all’interno di un frullatore e ridurre in poltiglia. Aggiungere anche il latte a filo, fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio. Tenere la purea di bucce da parte e provvedere a far sciogliere il burro, riscaldandolo in un pentolino e a fiamma bassa. Poi, lasciarlo intiepidire. Intanto, separare i tuorli dagli albumi e lavorare i tuorli con lo zucchero. Unire anche il burro fuso e poi la purea di banane. Aggiungere, poi, la farina setacciata, il lievito in polvere e la cannella.

Mescolare per amalgamare gli ingredienti. Infine, montare a neve gli albumi e unirli al composto mescolando, pian piano, dal basso verso l’alto.

A questo punto, versare il composto in una tortiera già coperta da carta da forno e far cuocere a 190°C per 30 minuti e il gioco è fatto. Una torta perfetta a colazione, magari proprio in vista delle prossime festività natalizie.