A parte aceto e acido citrico, per le incrostazioni di calcare su rubinetti e lavandini è questo l’ingrediente che li rende puliti e brillanti come specchi

La casa che brilla potrebbe essere un sogno da film, ma anche diventare realtà. Soprattutto se si pensa alla rubinetteria e ai sanitari in porcellana. A volte, sono un vero cruccio che ci fa perdere del tempo senza ottenere i risultati sperati. Se poi ci sono anche delle incrostazioni, la pulizia si complica. Vediamo allora come fare per rendere puliti e brillanti, e liberi dal calcare rubinetti e lavandini.

Perché si forma il calcare

Questa patina biancastra, che ritroviamo sui nostri rubinetti e lavandini, si forma a causa dei ristagni d’acqua. Soprattutto le acque dure lasciano dei sedimenti che poco alla volta si accumulano. Lentamente si formano prima delle macchie biancastre, poi una patina e per finire delle vere incrostazioni. Dapprima chiare, possono con il tempo colorarsi di giallo e di rosso.

Per liberare rubinetti e sanitari dal calcare, meglio agire con una pulizia leggera ma quotidiana. Eliminato il calcare a fondo la prima volta, poi basterà la normale pulizia per farli brillare.

Prodotti contro il calcare

Per la pulizia e contro il calcare, a parte aceto e acido citrico, ci sono alcuni rimedi naturali interessanti. Certamente potremmo utilizzare i prodotti chimici e specifici. Tuttavia, per risparmiare e per chi ama una pulizia ecologica, le alternative esistono.

Lo stesso aceto di vino bianco, presente in quasi tutte le case, è un buon rimedio naturale. Lo si utilizza per rubinetti e sanitari in porcellana, ma anche per liberare la lavatrice dalle incrostazioni di calcare. Per quanto riguarda il suo utilizzo nel bagno, per renderlo più efficace c’è un trucchetto. Invece di utilizzarlo a temperatura ambiente, basta diluirlo in acqua, in proporzioni pari, e riscaldare il tutto. Sarà più efficace. Ricordiamoci, però, di non utilizzarlo sulle superfici in marmo.

Anche il bicarbonato di sodio è un buon anticalcare. Proviamo a utilizzarlo in questo modo. Prendiamo un sacchetto da refrigerazione e mettiamo dentro dell’acqua calda. Poi aggiungiamo il bicarbonato di sodio, mescoliamo e lo lasciamo dissolversi per un quarto d’ora. Una combinazione buona anche per le superfici in marmo.

Per una pulizia più profonda, possiamo provare questa combinazione di prodotti. Avremo bisogno del bicarbonato di sodio, poco succo di limone, la scorza del limone, e un cucchiaio di olio di oliva.

Aggiungiamo solo qualche goccia di limone nella polvere di bicarbonato di sodio. Spargiamolo con una spugnetta sulle superfici da trattare. Poi cominciamo a renderlo efficace, diffondendolo con dei movimenti circolari.

Fatto questo, con uno spruzzino vaporizziamo le parti trattate con del succo di limone. Lasciamo agire un pochino e sciacquiamo il tutto e asciughiamo. Passiamo ora le parti trattate con la scorza di limone. Poi, con un panno morbido, passiamo l’olio di oliva strofinando un poco sulle parti porcellanate e diffondendo uniformemente.

In questo modo i nostri rubinetti e sanitari ricominceranno a brillare come specchi.

