La pastasciutta è una delle eccellenze italiane. Gli spaghetti sono la passione di molti italiani e diverse sono le sue preparazioni. Che siano preparati al sugo o in bianco, gli spaghetti sono un must nelle ricette italiane. Un ottimo piatto di spaghetti alle erbe, verza e olive è quello che ci vuole per un primo sfizioso ma ricco di gusto, che saprà deliziare anche i palati più difficili.

La dolcezza della verza poi è aromatizzata dalle erbe e dalle olive che vanno a dare corpo al piatto già buono di per sé.

Vediamo come realizzare un ottimo piatto di spaghetti alle erbe.

Ingredienti per gli spaghetti alle erbe

380 gr di spaghetti;

100 gr di cavolo verza;

30 gr di olive nere;

erbe di Provenza;

1 spicchio d’aglio;

olio d’oliva;

20 gr di pepe rosa in grani;

sale.

Procedimento

Pulire bene la verza, eliminare le foglie esterne e lavare accuratamente sotto il getto d’acqua corrente. Tagliare le foglie a striscioline e tenerne un po’ da parte per il condimento successivo.

Portare a bollore una pentola piena di acqua salata e versarvi gli spaghetti e la verza a listarelle. Far cuocere quindi la pasta con la verza per il tempo di cottura necessario per la pasta.

In una padella antiaderente, scaldare l’olio con l’aglio per circa un minuto. Togliere l’aglio e aggiungervi le olive denocciolate, il pepe rosa, le erbe di Provenza e far cuocere per circa un paio di minuti.

Scolare quindi la pasta e la verza e condire il tutto con l’olio profumato alle erbe.

Decorare il piatto con le foglie di verza che si erano tenute da parte.

Servire immediatamente, magari spolverizzando con un pizzico di formaggio grattugiato.

A questo piatto, inoltre, si abbina bene un bianco dei Colli Euganei.

Il piatto è un primo saporito e che non necessita di particolari accortezze nella sua preparazione.