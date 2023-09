Si farà la fusione fra BPM e Banca MPS? Cosa dicono i Tarocchi?

In questa testata ci occupiamo di finanza, investimenti, mercati e risparmio, fornendo previsioni e avvalendoci di strumenti matematici, come equazioni e algoritmi. Inoltre andiamo a studiare e ad approfondire come ogni sfaccettatura della nostra vita (benessere, casa, cucina e spese,ecc.) sia influenzata dalla finanza stessa. Oggi andiamo ad analizzare un tema scottante avvalendoci dei Tarocchi. La loro lettura da secoli avviene in tutte le tradizioni del Mondo.

Sappiamo che, nel corso degli ultimi anni, i titoli bancari a Piazza Affari sono scesi anche del 70 o dell’80%. MPS chiude tragicamente un ventennio in cui ha toccato perdite superiori al 90%, quantificabili in qualcosa come 20 miliardi gravanti sui portafogli degli azionisti. Per capire se sarà possibile un rialzo del titolo, abbiamo individuato i livelli che potrebbero agire da termometro e agevolare le previsioni finanziare. Una delle domande cruciali, a questo punto, è la seguente: si farà la fusione tra BPM e la Banca MPS?

Un portavoce del Banco BPM, il 1 settembre scorso, ha fortemente indebolito l’ipotesi di un reale interesse verso l’istituto senese. Tuttavia, l’impressione è che si tratti di una partita ancora tutta da giocare. Perché, allora, non provare a interrogare gli arcani dei Tarocchi e provare ad entrare nel merito dei meccanismi meno evidenti? Da secoli i grandi saggi e coloro che hanno dato un contributo eccezionale alla storia e alla cultura del Mondo, si sono affidati anche ad astri e indovini. Per questo quesito utilizzeremo una settenaria, ovvero una tradizionale stesa a 7.

Si farà la fusione fra BPM e Banca MPS?

C’è da dire che, anche in questo caso, i Tarocchi sono davvero molto eloquenti nel delineare uno scenario complesso e dai contorni poco chiari. Iniziamo infatti da un 7 di Spade. Una lama complessa, detta anche “Arcano del Ladro”. Sottende menzogne, truffe, tradimenti, fughe ingiustificate, cose poco chiare.

È tradizionalmente rappresentata da un personaggio guardingo che fugge da un accampamento con 7 spade sulla schiena, col favore delle tenebre.

Con l’8 di Bastoni e la Regina di Denari si può pensare vi siano state situazioni ambigue o di scarsa chiarezza, emerse inaspettatamente, che sono state fatte ricadere come responsabilità sulle spalle di una donna. Se i Reali non sono persone fisiche, rappresentano comunque delle energie: la Regina di Denari è simbolo di onestà, abbondanza, stabilità. In ultima analisi, è come se degli aspetti poco chiari avessero rapidamente e improvvisamente inficiato la stabilità dell’accordo.

Qual è la carta contro nei Tarocchi

Purtroppo, esistono delle lame , nel mazzo dei 78 arcani dei Tarocchi, che quasi mai assumono un connotato positivo. Il 3 di Spade, col suo significato di negazione totale, come carta contro, è un indicatore che rasenta la certezza di un esito nefasto. Carta di separazione, lutto, dolore, nelle letture tradizionali, dal punto di vista finanziario la comparsa di un Tre di Spade mette il punto a qualunque ulteriore speculazione.

Fusione tra BPM e Banca MPS, l’esito futuro secondo i Tarocchi

Secondo i Tarocchi, con l’Arcano della Luna, in questa ipotesi di fusione vi saranno dei punti destinati a rimanere oscuri, dei dubbi che non troveranno risoluzione e in generale ben poca chiarezza. Essendo posizionata tra il 2 di Bastoni e il 10 di Denari, da un lato, rappresenta lo sforzo verso un futuro più lungimirante, dall’altro, è come se le cose non dovessero cambiare radicalmente. Vero che il 10 di Denari è una delle lame riferite al guadagno, ma il suo significato principale riguarda perlopiù la famiglia, le tradizioni. Posizionata come ultima carta, pare annunciare che questa tendenza a voler cambiare lo status quo, non debba, al momento, verificarsi. Quindi, secondo le carte la fusione “decisamente” non si farà.