Ecco quanto si spende per un weekend di settembre tra buon cibo e arte in Svizzera

Costi di un weekend in Svizzera-Foto da imagoeconomica

Chi opta per le ferie durante il mese di settembre lo fa anche per evitare la massa. Persone ovunque e prezzi alle stelle sono inconvenienti ridotti nel mese in cui (quasi) tutti tornano al lavoro.

I weekend di settembre sono tra preferiti da molti per partire alla scoperta di una capitale o di una città d’arte. Oltre ad esserci meno gente rispetto al mese di agosto, settembre è un mese più fresco e, soprattutto, meno caro rispetto al boom estivo. Le città europee possono essere un’ottima idea per un viaggio da organizzare proprio durante il mese di settembre. Oggi si andranno a vedere i costi per un weekend nella città svizzera di Basilea, posto ricco di fascino che ci colpirà con la sua bellezza. Ma ecco cosa vedere e cosa fare a Basilea e, soprattutto, quali potrebbero essere i costi da sostenere.

Ecco quanto si spende per un weekend di settembre

La tranquilla città di Basilea è facilmente raggiungibile dall’Italia e potrà essere girata a piedi con un notevole risparmio sui mezzi pubblici. Il fiume che attraversa Basilea, il Reno, potrà essere percorso navigando su un battello. Una bella idea per avere una prospettiva diversa sulla città. Inoltre, Basilea è una città ideale per chi ama l’arte dal momento che, proprio qui, ci sono più di 30 musei. Il museo di belle arti ospita alcune tra le opere più interessanti di grandi autori come Matisse e Paul Klee. Chi predilige una visita generale la città si potrà perdere tra le strette vie della città vecchia di origine medievale. Al centro si trova la piazza del mercato, proprio ai piedi della collina sulla quale si innalza la cattedrale di colore rosso.

Costi

La città di Basilea si può raggiungere da Milano, Bologna, Genova e Venezia con un Eurocity. Il costo sarà sui 200 euro a/r da Milano. Si consiglia di dare un’occhiata al sito di Trenitalia. Per quanto riguarda, invece, il pernottamento si potranno scegliere alberghi e diverse categorie, dall’ostello classico al cinque stelle. Oltre a Bed & Breakfast e affittacamere i costi variano a seconda della tipologia di struttura, si andrà dai 177 euro in su per due notti.

Tra i piatti tipici troviamo dolci, insalate e prodotti a base di formaggi e carne. Per mangiare possiamo andare Nel centro della città spendendo, anche qui, più o meno a seconda dei ristoranti. Si potrà, poi, ottenere la BaselCard che permetterà di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici e avere notevoli riduzioni di prezzo su musei ed attrazioni. Si potrà ricevere pernottando almeno una notte a Basilea. Ecco quanto si spende per un weekend di settembre.