Si farà il Ponte sullo Stretto? Ecco qual è il ponte sospeso più lungo al Mondo

Da tanti anni si discute della possibilità di creare un ponte che unisca la costa di Reggio Calabria a quella di Messina. Si tratterebbe di un’opera imponente. Ecco una curiosità relativa all’infrastruttura che recentemente si è presa un primato.

Se ne parla da quando si era praticamente in un’altra epoca: quando non esistevano gli smartphone e molte cose erano diverse oggi.

In questi giorni, però, il Ponte sullo Stretto è tornato un tema d’attualità a livello politico. L’opera rappresenta una questione su cui ci sono diverse opinioni. Quelle di chi, ad esempio, sottolinea come certi investimenti sarebbero opportuni in altro tipo di infrastrutture per Calabria e Sicilia. Regioni dove, ad esempio, il sistema ferroviario presenta intere linee ormai anacronistiche.

Si farà il Ponte sullo Stretto? In attesa della risposta, ci sono diversi punti di vista

Ma c’è anche chi mette in rilievo l’opportunità di realizzare un’opera ingegneristica di questo tipo. Una realtà che favorirebbe i trasporti e i collegamenti e funzionerebbe anche da attrazione per quanti volessero ammirare dal vivo quella che sarebbe un’opera senza eguali.

Tuttavia, toccherà a tecnici e politica discutere di tutti questi aspetti.

Potrebbe essere intanto interessante sapere che non troppo lontano dallo Stretto di Messina, quantomeno rispetto all’ampiezza del Mondo, c’è un ponte da record.

Il ponte da record inaugurato di recente

Si tratta del ponte sullo Stretto dei Dardanelli. Ha la caratteristica di essere il ponte “sospeso” con la maggiore lunghezza nel Mondo. Si trova nella parte nord-occidentale della Turchia ed è stato inaugurato il 18 marzo del 2022.

La sua maggiore campata ha una lunghezza di oltre 2 chilometri. Questo ha fatto sì che abbia spodestato dal trono quello dello Stretto di Akashi, in Giappone. Quest’ultimo aveva una campata principale lunga poco meno di 2 chilometri. 32 metri di differenza che spingono un ponte al primo e l’altro al secondo in questa speciale classifica.

Il nome ufficiale del ponte sullo Stretto dei Dardanelli è Ponte della battaglia di Gallipoli del 1915. Il ponte ha una lunghezza complessiva di 4,6 chilometri e ha, di fatto, la funzione di unire l’Europa all’Asia.

Ponte sullo Stretto: si parla di campata da oltre 3 chilometri

Per quel che riguarda il Ponte sullo Stretto si è spesso parlato di un progetto con campata unica da poco più di tre chilometri. Un dato funzionale ad unire le sponde di Calabria e Sicilia nel punto in cui sono più vicine.

In attesa, dunque, di capire se si farà il Ponte sullo Stretto di Messina, c’è il record di quello turco.