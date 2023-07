Pochi gesti per un viso giovane come una ventenne e fresco anche nelle giornate più calde senza spendere soldi 

Pochi gesti per un viso giovane come una ventenne-proiezionidiborsa.it

Al trascorrere del tempo non si può sfuggire ma con pochi ed essenziali passi potremmo ritardare l’invecchiamento. Contro le elevate temperature ecco delle soluzioni economiche da portare in borsetta e utilizzare al bisogno!

Con l’avanzare dell’età sono tante le abitudini che cambiano insieme a noi, a partire dalle cose più semplici. Ciò che ci piaceva a 20 anni col passare degli anni si guarda con occhi diversi, cambiano e i gusti a tavola, gli orari biologici. Se da giovani potevamo mangiare anche i sassi e a qualsiasi ora, dopo gli “anta” tutto cambia. Con il trascorrere del tempo si diventa sicuramente più maturi e saggi e il nostro corpo richiede maggiori attenzioni e cure.

Per garantirsi infatti un’esistenza lunga e serena, dopo gli “anta” diventano fondamentali i controlli preventivi per scongiurare il pericolo di malattie o gravi patologie. Chissà quante volte guardandoci allo specchio vorremmo fermare il tempo che invece scorre veloce ed inesorabile! Mantenere la pelle giovane ed elastica è un desiderio di tantissime donne e uomini. Con l’avanzare dell’età, il nostro viso comincia a mostrare i segni del tempo ma con la giusta prevenzione e cura gli effetti possono ritardarsi.

Bastano pochi gesti per un viso giovane e fresco anche con il caldo torrido dell’estate

L’invecchiamento della pelle è causato da tantissimi fattori, come la secchezza della superficie, la perdita di elasticità, riduzione del grasso sottocutaneo, forza di gravità. Nonché dalla mimica facciale, dal fumo e dall’esposizione ai raggi del sole.

I primi segni d’invecchiamento sono le tanto odiate rughe sulla fronte, sul contorno occhi, dal naso alla bocca e l’assottigliarsi delle labbra. Per ritardare gli effetti dell’invecchiamento è fondamentale seguire uno stile di vita sano. In particolare dovremmo avere un’alimentazione equilibrata, praticare un’attività fisica e smettere di fumare. Inoltre basterebbero pochi gesti per un viso giovane sempre, come l’applicazione costante di creme naturali. Ovviamente prima dell’applicazione delle creme, è fondamentale detergere il viso, magari con il latte di riso che grazie alle sue proprietà purificanti, deterge in profondità.

Contro il caldo torrido, non dimentichiamo uno spray rinfrescante

Nelle giornate più calde, per mantenere il viso sempre fresco potremmo utilizzare uno spray rinfrescante. L’offerta commerciale è davvero vasta e per tutte le tasche. Ma se preferiamo potremmo crearla anche a casa, senza spendere quasi nulla. Basteranno davvero pochi ingredienti, in particolare un bicchiere d’acqua naturale in bottiglia e mezzo bicchiere d’acqua di rose e qualche foglia di menta. Per un effetto maggiormente lenitivo e rinfrescante si può aggiungere un po’ di aloe. Se non abbiamo l’acqua di rose, potremmo utilizzare soltanto una tazza d’acqua naturale, con delle foglie di menta e un cucchiaino di olio di mandorle per idratare. Una volta creata la miscela, la versiamo in un contenitore spray e rinfreschiamo il nostro viso all’occorrenza.