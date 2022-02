Ci sono delle settimane davvero difficili da interpretare anche per chi si occupa di oroscopo. La speranza del Lettore è quella di trovare un panorama completamente positivo riguardante il proprio segno. E in effetti alcuni segni sono destinati a fare una grande annata, come nel caso di Ariete e Toro. Altri, invece, sono costretti a dibattersi tra mesi, settimane, o addirittura giorni alterni. Sempre che non accada come nel caso di questo segno che vedremo oggi, di avere addirittura una settimana a due volti. Andiamo a scoprire quale sarà questo segno chiamato a una doppia interpretazione dei prossimi giorni.

2 potenti alleati in amore ma non bastano

Davvero strana la settimana amorosa del Toro, che potrebbe contare in amore sull’alleanza addirittura di due segni: Marte e Venere. Eppure, nonostante la sponsorizzazione di entrambi, la controparte non sembrerebbe favorire la parte affettiva. Questo vale soprattutto per i single, che quindi avrebbero degli alleati nella conquista, ma non sufficientemente forti da fare breccia nel cuore del partner. Le stelle sembrerebbero infatti manifestare l’evidenza che il Toro non sarebbe ricambiato in amore. Ecco, allora che potrebbe essere sufficiente prendersi un periodo di pausa per cercare di capire se tutti gli sforzi profusi siano stati vani.

Sfortunato in amore nonostante l’alleanza di Venere ecco il segno che con Giove al fianco potrebbe guadagnare un bel po’ di soldi

Se il lato amoroso è abbastanza complicato, la professione sembra invece volgere al meglio. Anche in questo ambito gli alleati sono due:

Mentre Marte, con la sua tradizionale focosità, spinge verso nuove sfide e avventure, Giove pone la sua saggezza nel risparmio. Ultimamente, sembrerebbe infatti che i Tori stiano spendendo molto più di quello che stanno guadagnando. Questo, anche grazie alle stelle che sarebbero prodighe di nuove entrate economiche. Attenzione, però che il cambiamento potrebbe passare da un investimento. Farsi trovare con le tasche vuote, potrebbe significare la perdita di un treno molto importante.

Una nube nella vita di coppia

Attenzione, infine alla vita di coppia del Toro. Potrebbe infatti sorgere qualche piccolo screzio proprio dovuto al momento economico. Oltre a Giove, anche il partner sembrerebbe richiamare a una maggiore oculatezza. Visto che gli investimenti potrebbero riguardare anche la coppia e la casa, a maggior ragione adesso non bisogna sperperare. Avendo gli astri favorevoli, è consigliabile invece mettere da parte la voglia di spendere, sostituendola con quella di investire. Sfortunato in amore nonostante l’alleanza di Venere, il Toro dovrebbe andare incontro a una settimana quindi eccellente dal punto di vista economico.

