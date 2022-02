Seppure tra alti e bassi, l’annunciato ribasso sul titolo a inizio dicembre 2021 aveva portato a un minimo il 7 febbraio 2022 dopo una discesa di oltre il 20%. Dopo di che le quotazioni erano partite un rialzo che aveva portato a un recupero dai minimi di circa il 30%. Adesso, però, il tanto atteso rialzo delle azioni ILLA potrebbe essere vanificato dalla chiusura di questa settimana. Bisogna, quindi, analizzare con molta attenzione i livelli da monitorare in chiusura di settimana per evitare di trovarsi incastrati in posizioni in forte perdita.

Come si vede dal grafico settimana scorsa un rialzo di circa il 15% aveva portato le quotazioni di ILLA a rompere la fortissima resistenza in area 0.308 euro (I obiettivo di prezzo). È questo, quindi, il livello da monitorare con attenzione nelle prossime settimane. La sua tenuta, infatti, potrebbe spingere ancora al rialzo il titolo portandolo verso il II obiettivo di prezzo in area 0,348 euro. La massima estensione al rialzo, poi, si trova in area 0,388 euro (III obiettivo di prezzo).

La rottura del supporto in chiusura di settimana, invece, potrebbe far scattare una nuova accelerazione ribassista con obiettivi sotto i minimi segnati il 7 febbraio 2022.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 45%.

Avvertenza

Prima di concludere notiamo che la capitalizzazione del titolo è di poco inferiore ai 3 milioni di euro. Inoltre il controvalore scambiato giornalmente è inferiore ai 10.000 euro. Ciò vuol dire che il titolo potrebbe essere esposto a forti escursioni di volatilità nel caso in cui dovesse essere al centro di un movimento speculativo. Prestare, quindi, molta attenzione per evitare forti perdite in conto capitale.

A supporto di questa indicazione ricordiamo che ILLA, negli ultime tre mesi, è stato più volatile del 90%, muovendosi tipicamente di +/- 7% a settimana.

Il tanto atteso rialzo delle azioni ILLA potrebbe essere vanificato dalla chiusura di questa settimana: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario ILLA (MILILLA) ha chiuso la seduta del 21 febbraio in ribasso del 4,91% rispetto alla seduta precedente. L’ultimo prezzo è stato a 0,310 euro.

Time frame settimanale