Siamo arrivati all’ultima settimana di luglio e l’estate sta quasi per finire. Ci resta solo un ultimo mese prima dell’arrivo dell’autunno e del cambio di rotta dello zodiaco. Non dobbiamo però sentirci sfiduciati se i cambiamenti tanto attesi non sono ancora arrivati. Finalmente la situazione si sblocca per alcuni segni dello zodiaco che ne vedranno delle belle nei prossimi giorni.

L’astrologia può esserci d’aiuto per prevedere cosa hanno in serbo per noi le stelle. Ma si tratta pur sempre di previsioni e delle volte non sono così azzeccate. Ma se abbiamo pazienza e lungimiranza le cose belle arriveranno, anche se con un po’ di ritardo. Lo sa bene l’Ariete, che sta combattendo da mesi in attesa del tanto agognato aumento. Finalmente le cose sembrano andare nel verso giusto, ma vediamo chi altro potrà gioire in questa settimana.

Settimana strepitosa in arrivo per Ariete e questi 2 segni favoriti dalle stelle

Partendo proprio dall’Ariete, non ci saranno soddisfazioni solo dal punto di vista lavorativo. Dopo mesi ad attendere l’amore, finalmente questo weekend di fine luglio porterà buone notizie. Forse non si tratterà della storia epica che narreranno le generazioni future, ma chi lo sa. Una persona che si conosce già da un po’ di tempo potrà rivelarsi una grossa sorpresa. Aprire il cuore alla possibilità sarà largamente ripagato, non temiamo di darle fiducia. Dal punto di vista finanziario attenzione alle spese pazze, ancora l’aumento non è arrivato sul conto.

Anche il Sagittario avrà di che gioire nei prossimi giorni

Un altro segno che vedrà finalmente girare la fortuna in suo favore è sicuramente il Sagittario. Le ultime settimane non sono state facili, sotto ogni punto di vista. Ma questo segno di Fuoco tra i più intelligenti dello zodiaco sa come affrontare le avversità. Il tempo passato ad aspettare la svolta verrà largamente ripagato, economicamente e spiritualmente. La voglia di buttarsi in nuove esperienze in questo periodo scarseggiava, ma la solarità di questo segno torna in primo piano. Nuove avventure l’aspettano, basta buttarsi.

Anche un altro segno vedrà una svolta in questi ultimi giorni, parliamo del Cancro. Dopo alti e bassi, finalmente può tirare un sospiro di sollievo. La vita familiare turbolenta l’ha destabilizzato, ma finalmente tutto si rimetterà a posto. Nuove amicizie saranno preziose per recuperare la gioia di vivere e la vitalità. Non trascuriamo i vecchi amici, però, magari tra questi qualcuno ci sorprenderà. Che non sia l’occasione giusta per portare un’amicizia su un altro livello?

Ecco, quindi, una settimana strepitosa in arrivo per Ariete, ma non sarà certo l’unico. L’oroscopo è sempre fatto di equilibri, quindi prima o poi la fortuna girerà per tutti. Per qualcuno ci vorrà più tempo che per altri, ma arriverà.

