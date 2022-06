L‘estate è iniziata da sei giorni e non ci sono più conti alla rovescia previsti per la pagina di calendario che a breve svolteremo, se non forse quello per l’arrivo di luglio. Prima, però, per completare il mese di giugno, ci resta l’ultima settimana, meno il weekend, da affrontare.

A tenerci compagnia in questi ultimi giorni, oltre alla solita routine, è e sarà quell’oracolo della nostra vita che saprebbe darci risposte sul futuro: l’oroscopo. Questo, seguendo con attenzione le fasi lunari, ha già preannunciato che sarà un fine mese memorabile per alcuni suoi protagonisti.

Nonostante ciò, l’elenco dei privilegiati, bersagliati da una fortuna immensa, si arricchirebbe di qualche altro segno proprio durante questa settimana particolare, a cavallo tra due mesi.

Settimana spaziale per Pesci e Vergine mentre quest’altro segno zodiacale potrebbe ricevere una sorpresa il 29 giugno grazie alla Luna nuova

Senza grandi colpi di scena, Pesci e Vergine si trovano chiaramente in vetta alla classifica dei più fortunati nel periodo dal 27 giugno al 03 luglio. Il segno d’acqua, tra i più creativi e sognatori dello zodiaco, potrebbe ricevere grandiose soddisfazioni in ambito lavorativo. Proprio la sua mente, sempre attiva e fantasiosa, potrebbe procurargli non solo importanti gratificazioni ma anche un eventuale scatto verso quella posizione tanto desiderata.

Così, si potrebbe assistere a un’impennata dei guadagni, avendo finalmente un portafoglio pieno che potrebbe mettere una pietra sopra ad alcuni debiti e preoccupazioni economiche.

La Vergine

Nel duetto dei favoriti dalla sorte, insieme ai Pesci, troviamo la Vergine. Questo segno di terra, che si contraddistingue per l’elevato senso di responsabilità e la scherzosità contagiosa, avrebbe fortuna soprattutto in ambito amoroso.

A brillare sarebbero proprio le coppie storiche, quelle che hanno anni di relazione alle spalle e che finalmente potrebbe realizzare i propri desideri condivisi. Per esempio, potrebbe esserci in vista una convivenza, un matrimonio o anche qualcosa di più grosso.

Una sorpresa inattesa

Allora, sarà una settimana spaziale per Pesci e Vergine, ma potrebbe svoltare positivamente anche la vita di un altro segno a partire da metà settimana. Il 29 maggio, infatti, è in programma la prima Luna nuova della stagione estiva, che avverrà in corrispondenza della costellazione del Cancro.

Non a caso, proprio questo segno potrebbe ricevere una sorpresa colma di grandi opportunità. La sparizione della Luna dai nostri cieli, e cioè la Luna nuova, che avverrà mercoledì sarebbe in grado di portare romanticismo e sensibilità.

Quindi, i nati sotto il segno del Cancro potrebbero riuscire finalmente a dichiarare i propri sentimenti o a fare un po’ di chiarezza sui propri batticuori. Infine, potrebbero ricevere qualche buona notizia a lavoro, in grado di aprire un periodo di serenità e stabilità.

