A dividerci dall’inizio dell’estate non restano che pochissime ore. Lo start, infatti, è previsto per il 21 giugno e a questa data sarebbe legato anche un orario preciso, le 11:14 della mattina. Questa giornata, però, sarà ricca di avvenimenti.

Innanzitutto, c’è in programma il solstizio d’estate, una particolare posizione assunta da Sole e Terra che ci regalerà uno dei giorni più lunghi dell’anno. In sostanza, è come se il Sole si fermasse, prendendosi una pausa dal suo solito orbitare, aumentando le ore di luce rispetto a quelle di buio.

Anche la Luna, poi, non sarà da meno e occuperà la posizione della penultima fase lunare, regalandoci lo spettacolo dell’ultimo quarto. Nel dettaglio, il nostro cielo notturno sarà illuminato da una metà assolutamente perfetta di questo affascinante satellite naturale.

Quindi, come si evince da questo breve resoconto, il 21 giugno dal punto di vista astronomico sarà proprio ricco di eventi. Oltre agli scienziati, però, anche l’oroscopo avrà gli occhi puntati verso cielo, seguendo questi movimenti con grande interesse per elaborare i suoi pronostici per i 12 dello zodiaco.

L’ultimo quarto di Luna del solstizio d’estate regalerà un fine giugno memorabile a questi 4 segni zodiacali sommersi da fortuna e soldi

Come abbiamo appena detto, la combinazione solstizio d’estate, inizio di questa nuova stagione e ultimo quarto di Luna avrebbe grande influenza sull’oroscopo. In particolare, questi tre avvenimenti sembrerebbero in grado di regalare fortuna e nuove opportunità almeno fino alla fine di giugno.

Chiaramente, la buona sorte girerà a favore solamente di alcuni segni zodiacali e il primo di questi è il re dell’oroscopo da mesi. Se stessimo pensando all’Ariete, potremmo complimentarci con noi stessi. Infatti, è e sarà proprio lui uno dei segni più fortunati di questi ultimi 10 giorni di giugno.

A sostenerlo ci sarebbero anche Venere e Mercurio e questa coppia, spesso molto affiatata, potrebbe far riaccendere la passione e far sfondare a lavoro. Quindi, si prospetterebbero un amore da favola e un’esplosione di energia in ufficio che potrebbe portare a guadagnare un premio-incentivo.

A fianco all’Ariete troviamo il segno dei Gemelli, sempre avvolto dall’aura positiva di Venere e Mercurio. Il suggerimento dell’oroscopo sarebbe quello di iniziare a fidarsi di più del proprio istinto per gli affari per avere qualche gratificazione economica extra. Inoltre, sarebbero in arrivo nuovi incontri stuzzicanti che potrebbero rappresentare una svolta per i single.

Ancora sorprese per altri due segni

In questo quartetto troviamo anche il Toro, già favorito dal moto di Marte in corrispondenza dell’Ariete. Questo segno potrebbe finalmente chiudere tutti i debiti, avviando una risalita economica e in più sarà avvolto da un’elettrizzante passione amorosa.

Infine, l’ultimo quarto di Luna del solstizio d’estate renderà fortunata la fine del mese allo Scorpione. Questo segno d’acqua, un po’ bistrattato dall’oroscopo, potrebbe vivere un’importante svolta lavorativa e vedere i suoi sogni concretizzarsi.

