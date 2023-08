I mercatini dell’usato vintage e dell’antiquariato di agosto per trovare occasioni ed ottimi prezzi

Sei in cerca dell’occasione dell’estate? Sei affascinato dai vinili o dalle antiche porcellane? Passiamo in rassegna alcuni eventi in programma per agosto.

Oltre ai mercatini in cui espositori professionali e amatori espongono pezzi unici d’antiquariato, in molte città si moltiplicano i festival del vintage dove si possono trovare soprattutto abiti molto particolari a prezzi unici. Inoltre se abbiamo svuotato la soffitta o la cantina, in alcuni casi è possibile richiedere di esporre con un minimo di attrezzatura. Ecco l’elenco degli appuntamenti.

I mercatini dell’usato vintage e dell’antiquariato di agosto a Milano e al Nord

Partiamo dal Trentino Alto Adige dove:

il 26 agosto circa una trentina di espositori animeranno la splendida Passeggiata d’Inverno a Merano. In questo caso si può richiedere anche di diventare espositori e sul sito Merano-Sudtirol si trovano tutte le informazioni.

Dall’11 al 15 agosto la cittadina di Arco, poco distante dal Garda Trentino, si trasformerà nella capitale del vintage con colori, balli, spettacoli, tanta musica ed ovviamente il grande mercatino. “Arco in vintage” proporrà inoltre uno spazio sala giochi dove i più piccoli si potranno divertire con i videogiochi anni ottanta e novanta.

In Friuli Venezia Giulia:

Udine Antiqua il 20 agosto: circa 60 espositori venderanno oggetti d’antiquariato in Piazza Primo Maggio;

In Liguria:

Sarzana ospiterà ben due eventi dedicati all’antiquariato e al brocantage.

Il 5 agosto è stata inaugurata e si concluderà domenica 20 agosto la storica mostra di antiquariato e modernariato “Soffitta nella Strada” che riempirà le vie del centro di appassionati alla ricerca di pezzi unici e vintage.

Dal 12 al 20 agosto invece torna la Mostra Nazionale dell’Antiquariato, alla sua trentacinquesima edizione. La Mostra sarà ospitata nella splendida location della Cittadella. Dalle 18.00 alle 24.00 sarà possibile ammirare quanto di meglio offre l’antiquariato nazionale e non solo.

Mercatini e Vintage Days ad agosto in Centro Italia

A Castiglion Fiorentino, dal 12 al 15 agosto, si terrà “ Vintage Festival” con tanta buona musica con la partecipazione di Joe Bastianich & La Terza Classe e numerosi espositori di oggetti vintage. Chi volesse esporre per la prossima edizione dovrà compilare il form presente sul sito della manifestazione entro fine giugno e il costo per 4 giorni è di 100 € per il 2023.

Il 20 agosto a Città di Castello si terrà l’evento “Retrò” con partecipazione di oltre 100 espositori di antiquariato e tante chicche da acquistare.

Manifestazione al Sud Italia

A Nardò, in provincia di Lecce, si rinnova l’appuntamento con “I Giardini del Vintage”. Dal 12 al 20 agosto si potranno visitare i mercatini allestiti all’Oasi Tabor presso il Palazzo Vescovile. Gli orari di apertura al pubblico sono dalle 10.00 alle 13.00 ed il pomeriggio dalle 17.00 alle 23.00.

A San Benedetto del Tronto oltre 200 espositori proporranno i propri oggetti vintage e di antiquariato durante l’evento “L’Antico e le Palme”. Il mercatino di richiamo nazionale apre i battenti il 25 agosto e rimarrà aperto sino al 27. Gli orari sono dalle 17.00 alle 24.00. Possono partecipare anche i venditori non professionali ma solo se in possesso del tesserino della Regione Marche di antiquariato, collezionismo e vintage.

Ecco dunque i mercatini dell’usato vintage e dell’antiquariato di agosto da non perdere in tutta la Penisola.

