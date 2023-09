Ernst Knam torna con Bake off Italia: ecco quanto costa una torta del re del cioccolato

Il prezzo di una torta al cioccolato di Ernst Knam? Meno di quanto credi. Il maître chocolatier, che non ha bisogno di presentazioni, in più occasioni ha pubblicamente dichiarato che la pasticceria deve avere prezzi accessibili a tutti. Ecco quali.

La pasticceria è un lusso? Assolutamente no. A dirlo è Ernst Knam che difende il sacrosanto diritto di tutti di concedersi ogni tanto una prelibatezza senza spendere una fortuna. Sicuramente la qualità ha un prezzo che dipende dalla materia prima usata nella preparazione. Dal costo del cioccolato in particolare, perché le specialità di Knam sono prevalentemente a base cioccolatosa. Ma quanto costa una torta?

Ernst Knam torna con Bake off Italia

Ernst Knam è volto noto della televisione italiana. Dall’8 settembre tornerà come giudice nel programma Bake off Italia, condotto da Benedetta Parodi, che andrà in onda su Real Time il venerdì in prima serata. Al suo fianco, nel ruolo di giudici, Damiano Carrara e Benedetto Foglia. Tedesco di nascita ma naturalizzato italiano, Ernst Knam approda in Italia nel 1989 per lavorare da Gualtiero Marchesi a Milano, come maestro pasticciere. Poi un negozio tutto suo, la storica pasticceria in via Anfossi 10, sempre a Milano. Le sue creazioni sono una vera goduria per i golosi e un modo per il maître chocolatier di esprimere tutta la sua passione per l’arte della pasticceria. Il segreto della sua bravura? Divertirsi nel preparare divine leccornie.

Golose prelibatezze

Ernst Knam torna con Bake off Italia in qualità di giudice ma ogni tanto rivela, nel corso della trasmissione, alcuni segreti dell’alta pasticceria. Le sue preparazioni sono degli autentici capolavori, come la mousse ai tre cioccolati, la torta Afrika e la Red Velvet Cake, solo per citare le più famose. Il maestro pasticciere è molto generoso anche con gli utenti del web a cui di tanto in tanto, attraverso i canali social, rivela alcune ricette. Come quella della fantastica torta Giulio appositamente creata per soddisfare il palato maschile. Si tratta di una preparazione golosissima che si compone di una frolla esterna con un ripieno di ganache al cioccolato fondente e di caramello salato, per creare un contrasto di sapori.

Quanto costa una torta?

Per il suo lavoro Ernst Knam ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali. Nel 2010 ha conquistato, tra l’altro, il titolo di Campione Italiano di Cioccolateria.

Le prelibatezze del maître chocolatier si possono acquistare nella storica pasticceria milanese e online sul sito eknam.com. I prezzi delle preparazioni oscillano tra i 35 e i 50 euro al chilo. Mediamente una torta costa sui 40 euro al chilo. Nel catalogo sono presenti anche praline, cioccolatini, mandorle e noci glassate al cioccolato e tante altre prelibatezze, con il prezzo indicato. Ecco alcuni esempi. Una scatola di cioccolatini k di 200 grammi costa 45 euro. Contiene cioccolatini di 5 diversi gusti e colori. Un omino al cioccolato, da scegliere in tre diversi gusti, 3,50 euro.

