Settembre di successi e guadagni a valanga per un segno dello zodiaco cinese: ecco cosa dice l’oroscopo

Se sei di questo segno zodiacale cinese preparati ad un settembre ricco di soddisfazioni. Le stelle veglieranno su di te e ti garantiranno soldi e successo in tutto ciò che farai.

Hai mai pensato di consultare l’oroscopo cinese? Si tratta di una tradizione antichissima e che potrà fornirti risposte alternative e a volte anche più precise rispetto a quella occidentale.

Si basa sul calendario lunare e prevede dodici segni che si alternano anno dopo anno. Pertanto appartieni al segno che dominava il tuo anno di nascita.

Secondo quest’oroscopo ci sarà un settembre di successi e guadagni a valanga per un segno dello zodiaco. Scopriamo di quale si tratta e le sue caratteristiche.

La Tigre

È il terzo segno dello zodiaco cinese e vi appartengono i nati negli anni 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Come puoi vedere, l’anno di un segno si ripete ogni 12 anni lunari. Pertanto, si è nell’anno della Tigre solo a partire dal capodanno cinese, la cui data varia annualmente.

Questo segno è noto per il suo carattere focoso e sensibile, nonché per l’amore che nutre nei confronti della vita. Ha una personalità molto forte e che non piace a tutti, pertanto potrebbe spesso entrare in conflitto con gli altri.

È intelligente, dinamico e trova sempre una soluzione ai problemi. Oltretutto lo fa anche molto velocemente, grazie alla sua logica infallibile. In amore è impulsivo e passionale, dedica tutta se stessa al proprio compagno.

Settembre di successi e guadagni a valanga per un segno dello zodiaco cinese, scopriamo cosa succederà

Le stelle saranno completamente dalla parte della Tigre a settembre. Non dovrà letteralmente fare niente se non godersi il successo che queste gli garantiranno.

Infatti avrà importanti avanzamenti di carriera e tante nuove occasioni da sfruttare dal punto di vista lavorativo. Le sue imprese gli garantiranno un grande rispetto da parte dei colleghi.

Potrà fare importanti investimenti grazie ai quali raggiungerà la stabilità finanziaria e potrà concedersi anche tanti sfizi di cui un tempo non avrebbe potuto godere. Meglio evitare le spese compulsive, ma questo la Tigre, saggia e intelligente, lo sa già.

Grande successo anche dal punto di vista dell’amore, infatti avrà l’occasione di stringere un legame profondo con la persona che aveva adocchiato da un bel po’ di tempo. Che sia il momento propizio per cominciare una relazione oppure per progettare delle nozze, qualora se ne abbia già una?

Infine, settembre sarà anche un mese in cui la Tigre avrà a sua disposizione energie apparentemente illimitate. Tutto perfetto anche dal punto di vista della salute. Insomma, non resta che attendere l’arrivo di questo mese, che si prospetta molto eccitante per i nati sotto questo segno!

Per approfondire

Un segno zodiacale avrà soldi a palate e fortuna a settembre se non farà queste cose