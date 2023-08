Comprare una seconda casa in Toscana: ecco perché è uno dei migliori posti al Mondo in cui investire

La seconda casa è un’opzione che molti Italiani valutano sia per metterla a reddito come forma di investimento sia per uso personale come casa per le vacanze. Ma non tutti gli immobili hanno le stesse potenzialità e non tutti gli acquisti si rivelano nel tempo degli affari. Dove conviene acquistare, dunque? Comprare una seconda casa in Toscana, ed ecco perché.

A dirlo è la prestigiosa Savills, una delle principali società di servizi immobiliari del Mondo con sede a Londra e con oltre 600 uffici dislocati in tutti i continenti. Savills ha analizzato il mercato immobiliare mondiale per individuare i migliori posti in cui investire e ha infine stilato un rapporto, il Prime Residential Index World Second Home Locations 2023, in cui indica la Toscana come uno dei posti in cui comprare un immobile potrebbe rivelarsi un’ottima forma di investimento.

Dove investire

Nella sua analisi del mercato immobiliare mondiale, Savills ha preso in considerazione sessanta località tra le più belle ed esclusive al Mondo e le ha esaminate secondo criteri ben precisi. Nella sua valutazione ha tenuto conto della qualità della vita ma anche della presenza di servizi esclusivi, come hotel a 4 e 5 stelle e ristorazione di qualità. Inoltre ha valutato la presenza di negozi, i prezzi degli immobili e infine la presenza di collegamenti aerei.

Dove acquistare una seconda casa, dunque? Nella classifica di Savills la Toscana ha conquistato il quarto posto nel Mondo per l’alto punteggio ottenuto nella categoria tempo libero e stile di vita, superando persino St. Moritz che compare in sesta posizione. È dunque un posto da prendere in considerazione per gli investimenti immobiliari.

La classifica

Ma quali sono i luoghi più prestigiosi al Mondo? In cima alla classifica svetta la Costa Azzurra seguita dal Principato di Monaco. Le due località si distinguono per l’alta qualità della vita, la presenza di immobili di pregio e l’eccellente ospitalità. Il terzo posto se lo aggiudica una località statunitense, Aspen, famosa per gli immobili esclusivi che hanno sul mercato un valore medio di 41mila euro al metro quadro.

Tra le mete italiane, dopo la Toscana, troviamo la Costa Smeralda in decima posizione, Capri alla dodicesima e il Lago di Como al diciottesimo posto. L’alto valore turistico di queste località è legato all’eccellenza dei servizi e dell’ospitalità e alla qualità del patrimonio immobiliare.

Comprare una seconda casa in Toscana potrebbe rivelarsi un ottimo investimento

Le grandi potenzialità della Toscana non ci sorprendono. La regione esercita da sempre una forte attrattiva sugli investitori internazionali che desiderano una seconda casa in Italia. È una terra culturalmente molto ricca con splendide città d’arte e suggestive campagne. Nell’analisi di Savills si evidenziano anche i prezzi concorrenziali degli immobili di pregio che sono di poco superiori ai 3.000 euro al metro quadro. Condizioni che la rendono una meta molto appetibile.

Dove conviene comprare una seconda casa in Toscana? Sicuramente nelle località più prestigiose dove gli immobili mantengono il loro valore nel tempo. A Forte dei Marmi in provincia di Lucca i prezzi degli immobili top oscillano tra i 6.100 e i 9.100 euro al metro quadro. Seguono, in provincia di Grosseto, l’Isola del Giglio con prezzi che vanno da 3.800 a 5.500 euro al metro quadro e Monte Argentario da 4.000 a 5.400 euro. Altre località interessanti sono Pietrasanta, Marciana Marina sull’Isola d’Elba, Camaiore, Viareggio e Orbetello dove i prezzi degli immobili top superano di poco i 3.000 euro al mq.

Secondo le analisi del settore immobiliare il prezzo medio degli appartamenti nella Regione è di 2.270 euro al mq. Le quotazioni più elevate si raggiungono in provincia di Lucca con 2.845 euro al mq, quelle più basse si trovano in provincia di Arezzo con 1.450 euro al mq.

