Ti piace la cheesecake? La versione giapponese senza burro è soffice come una nuvola: prova la ricetta di Benedetta Rossi

Chi ama la cheesecake non potrà non apprezzare anche questa particolarissima versione. Sei alla ricerca di un dolce sfizioso ma diverso dal solito? Oggi abbiamo la ricetta che fa per te: ha soli 6 ingredienti e si prepara senza burro. Se vuoi saperne di più, continua a leggere e scopri come la prepara la bravissima Benedetta Rossi.

Uno dei dolci dell’estate è senza dubbio la cheesecake. Fresco, cremoso e golosissimo, questo dessert è facile da preparare e perfetto per una merenda estiva.

La cheesecake è un dolce che si prepara con una base di biscotti, una crema fresca e uno strato di copertura con glassa o frutta.

Come ogni dolce che si rispetti, anche questo possiede moltissime varianti, tutte molto sfiziose e golose. Da quella al cioccolato a quella alla frutta di stagione, questo dolce è famoso e replicato in ogni angolo del Mondo.

Proprio per questo motivo, oggi ti vogliamo proporre una ricetta particolare di questo dolce, ovvero la sua versione giapponese. A breve indicheremo gli ingredienti e la preparazione secondo la ricetta della famosa food blogger Benedetta Rossi.

Ti piace la cheesecake? Quella giapponese potrebbe stupirti: ecco gli ingredienti

3 uova;

180 g di formaggio spalmabile;

75 g di latte;

70 g di zucchero;

30 g di farina 00;

25 g di amido di mais.

La giapponese: perfetta per colazione o per una merenda leggera ma sfiziosa

Versa il latte in un pentolino e fallo intiepidire: attenzione perché non dovrai portarlo ad ebollizione. Nel frattempo, rompi le uova e separa i tuorli dagli albumi.

Metti il formaggio spalmabile in un recipiente e uniscilo al latte mischiando il tutto con un mestolo di legno. Aggiungi anche 30 grammi di zucchero e amalgama il tutto per bene.

Quando avrai ottenuto un composto cremoso unisci i tuorli, la farina e l’amido di mais setacciati. Il risultato dovrà essere una crema omogenea e priva di grumi.

A parte, lavora gli albumi con uno sbattitore elettrico fino a montarli a neve. Incorpora delicatamente gli albumi al composto cremoso facendo attenzione affinché la crema non si smonti.

È il momento della cottura: è proprio questo il segreto della sua morbidezza

A questo punto, dovrai foderare la teglia. Ritaglia un disco di carta da incastrare nella cerniera per coprire il fondo. Per foderare le pareti, invece, il foglio di carta da forno dovrà superare in altezza la teglia.

Rivesti il fondo esterno della teglia con 2 fogli di alluminio e versa il composto. Prendi una teglia più grande e posiziona dentro quella con l’impasto.

Fai bollire dell’acqua e versala nella teglia più grande. Inforna le 2 teglie nel forno statico a 150 gradi. La torta dovrà cuocere per un’ora e al termine lasciala riposare per altri 30 minuti tenendo lo sportello semi-chiuso.

Estrai la torta dal forno, rimuovi la cerniera e servila. Ti piace la cheesecake? La morbidezza e dolcezza di questo particolare dessert ti conquisteranno!