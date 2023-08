Un segno zodiacale avrà soldi a palate e fortuna a settembre se non farà queste cose: parola all’oroscopo cinese

Un segno zodiacale cinese avrà le stelle dalla propria parte a settembre sia in ambito lavorativo che in quello amoroso. Ecco cosa dovrà fare ed evitare per sfruttare al meglio il favore concesso.

Hai mai consultato l’oroscopo cinese? Sempre più persone vi trovano un’alternativa a quello occidentale. Si tratta di una tradizione che prevede dodici segni, ciascuno corrispondente ad un anno. Il ciclo, che si basa sul calendario lunare, si ripete ogni dodici anni. Dunque, se il 2001 è l’anno del Serpente, il prossimo anno di questo segno sarà il 2013, a partire dal capodanno cinese.

Secondo quest’antichissima tradizione un segno zodiacale avrà soldi a palate e fortuna a settembre. Scopriamo di quale si tratta e il modo in cui potrà sfruttare al meglio il vantaggio concessogli dalle stelle. Vedremo anche gli errori che dovrà assolutamente evitare in quel periodo.

Il Gallo

Stiamo parlando del Gallo, a cui appartengono tutti coloro che sono nati negli anni lunari 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 e 2017. È il decimo segno dello zodiaco cinese, noto per essere un duro lavoratore e per la sua personalità attiva ed espansiva. Ama essere sempre al centro dell’attenzione e farà di tutto per restarci il più a lungo possibile. Proprio per questo è spesso l’anima della festa e odia perdersi qualunque tipo di evento sociale.

Secondo molti, si tratta del segno con maggiore autostima dell’intero oroscopo cinese. Apprezzano avere carriere prestigiose e danno molta importanza a traguardi materiali. Spesso sono giornalisti, atleti professionisti, venditori, dentisti o chirurghi.

Un segno zodiacale avrà soldi a palate e fortuna a settembre se eviterà degli errori

A settembre la fortuna arriderà al Gallo, dandogli tantissime occasioni che dovrà sapere sfruttare al meglio. Allo stesso tempo, però, sarà per lui un periodo molto impegnativo e stressante. L’errore che questo segno dovrà evitare sarà il lavorare tanto duramente da andare in burnout.

Il Gallo deve imparare a delegare agli altri alcuni dei suoi compiti e dunque a nutrire maggiore fiducia nei confronti dei suoi colleghi, collaboratori o della sua famiglia. Solo in questo modo potrà godere appieno di un settembre sfavillante.

Evitando questi errori, settembre sarà finalmente il mese che gli permetterà di guadagnare molto e di ottenere una promozione a lavoro. Potranno raggiungere l’agognata stabilità economica che forse, nonostante i loro sforzi, mancava ormai da tempo. Le stelle saranno in loro favore per eventuali investimenti, che dovranno essere fatti in modo sensato. Meglio puntare al guadagno e al risparmio ed evitare spese eccessive. Quest’oculatezza gli permetterà di far fruttare il denaro guadagnato in questo mese e di potersi permettere grandi soddisfazioni in futuro.

Anche in amore avranno grandi opportunità. Potranno incontrare persone nuove con cui, in futuro, potrebbe anche nascere una relazione. Attenzione però a non correre troppo e a non crearsi false aspettative sulle persone.

In sintesi, il Gallo potrà aspettarsi un florido mese di settembre e sarà decisamente uno dei segni più fortunati dello zodiaco cinese.

