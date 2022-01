L’inverno, le fredde temperature, un caldo camino e un comodo divano dove poter guardare le nostre serie TV preferite. O magari spulciare tra i ricchi cataloghi, offerti dalle principali piattaforme streaming, per ricercarne delle nuove. Il 2022 è cominciato da qualche giorno e la programmazione per il nuovo anno inizia ad incuriosirci. Netflix, Amazon Prime e le altre piattaforme streaming ci offrono anche quest’anno interessanti appuntamenti tra film, serie TV, documentari e programmi cult nuovi ed imperdibili. Dal crime al thriller, dalle commedie agli show: su Amazon Prime abbiamo l’imbarazzo della scelta. Sono, infatti, diversi i nuovi titoli da non lasciarci scappare nel 2022. Ciò che è certo è che Amazon Prime non deluderà le nostre aspettative, tra lieti ritorni e variegate sorprese.

Risate a crepapelle e gradite novità con queste 5 serie TV da vedere nel 2022 in arrivo su Amazon Prime

Il 17 gennaio sarà disponibile la serie TV tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi, a metà strada tra la comicità e il thriller investigativo: Monterossi. Sei episodi che vedranno come protagonista Carlo Monterossi, famoso autore televisivo di programmi trash. Quando il protagonista -Carlo- stanco del lavoro in TV deciderà di mollare tutto, sarà coinvolto in prima persona nelle indagini di misteriosi crimini.

Nei prossimi mesi arriverà Big Bang Baby, prima serie-fiction tutta italiana firmata Amazon Original. Una serie crime e di formazione, ambientata nella iconica Milano degli anni Ottanta in lotta con la ndrangheta calabrese.

Altra produzione da non lasciarci scappare, ambientata in Italia, è The Bad Guy. Qui, il protagonista Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano in lotta contro la mafia, viene accusato all’improvviso di essere affiliato all’organizzazione criminale omonima.

Attese conferme

Dopo il successo della prima stagione, nel corso dell’anno arriverà LOL 2: Chi ride è fuori. Il comedy show sarà disponibile probabilmente in primavera con una nuova selezione di concorrenti, che si sfideranno in una gara all’ultima risata. Dunque a suon di grasse risate, ancora una volta, come nella prima stagione, diversi comici italiani ci terranno ancorati allo schermo tra suggestivi sketch e gag.

Ovviamente c’è spazio anche per le produzioni estere, con il ritorno delle avvincenti storie della signora Maisel. Dal 18 febbraio potremo rivivere sul piccolo schermo le vicende di The Marvelous Mrs Maisel 4, serie TV ambientata nella New York degli anni Sessanta.

