Sicuramente uno dei gioielli di famiglia che maggiormente è esposto all’usura del tempo è la fede. Infatti, anche una semplicissima vera in oro, negli anni e a contatto con tutte le superfici, rischia di rovinarsi. Possiamo sicuramente ricorrere all’abile aiuto di un gioielliere per ridarle lucentezza, ma ci sono anche dei sistemi casalinghi davvero utili. Senza prodotti costosi e chimici ecco cosa accade a immergere le fedi in un calice di birra, prendendo spunto dall’antichità. Vediamo in questo articolo dei nostri Esperti come far risplendere l’anello più simbolico e importante di casa.

Un panno e della birra per ridare vita alle nostre fedi

Senza prodotti costosi e chimici ecco cosa accade a immergere le fedi in un calice di birra, seguendo questa procedura:

immergiamo per qualche secondo le nostre fedi nella birra;

armiamoci di un panno in cotone o in fibra morbida e con un lato puliamo la fede dopo l’immersione;

con l’altro lato, asciughiamo l’anello.

Si tratta di un sistema antico, che la leggenda riporterebbe addirittura alle usanze dei vichinghi. Popolo che faceva della birra la sua bevanda nazionale e delle rapine di oro altrui una delle azioni quotidiane. Ecco allora che, depredando castelli e monasteri, i vichinghi si ritrovavano pieni di anelli e ori, che, giustamente, dovevano anche far luccicare!

Un secondo sistema economico e pratico

Ma, oltre alla birra, esiste un altro sistema davvero economico ed efficace per pulire i nostri anelli d’oro, con acqua e detersivo per piatti. Ecco come fare:

prendiamo una bacinella e inseriamo acqua tiepida e un po’ di detersivo piatti;

mescoliamo fino alla formazione della schiuma;

immergiamo gli anelli e lasciamoli in ammollo per una decina di minuti;

asciughiamoli e rimuoviamo eventuali depositi con uno spazzolino per denti;

risciacquiamo nuovamente;

asciughiamo con un panno morbido e pulito, ma stando attenti a non usare mai la carta.

