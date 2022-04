Il frigo di casa va pulito con una certa regolarità. È un’operazione indispensabile per garantire che il cibo si mantenga pulito e che gli odori non si mischino. Spesso un frigo sporco o pulito male è la prima causa di cattivi odori in cucina. Basta pensare che, secondo alcuni studi, nei ripiani del frigorifero si possono nascondere circa 8.000 batteri per centimetro quadrato. Un numero esorbitante. Spesso la maggioranza di questi microrganismi è innocua, ma ne esistono anche di più pericolosi che possono essere particolarmente fastidiosi per l’uomo. Proprio questi ultimi sarebbero i responsabili principali delle contaminazioni del cibo e di conseguenti intossicazioni alimentari. Per prevenire questo, dunque, è necessario provvedere con regolarità a rinfrescare ripiani e superfici del frigorifero.

L’ideale sarebbe procedere con quest’operazione circa una volta al mese. Non è una regola standard, ma di certo è un ottimo modo per costruire una routine. L’operazione può essere fatta anche con rimedi naturali, e nell’articolo di oggi ne spiegheremo alcuni senza aceto né bicarbonato. Per prima cosa bisogna procedere a svuotare i ripiani dell’elettrodomestico. Già questa sarà una prima pulizia: quante volte capita di dimenticarsi nelle parti più nascoste del frigo contenitori di cibo scaduto? Sono questi, a volte, i principali nidi di batteri. Sarebbe meglio spegnere il frigorifero durante quest’operazione, ma il più delle volte non è necessario. Bisogna ricordarsi di estrarre ogni ripiano e ogni componente: possono essere tranquillamente messi a lavare in lavastoviglie.

Senza aceto né bicarbonato ecco come pulire il frigo molto sporco e renderlo profumatissimo anche all’interno senza spegnerlo

Gli strumenti del mestiere saranno una spugnetta, dei guanti per proteggere le mani, un panno e una bacinella piena d’acqua. Il detersivo per piatti va benissimo per pulire le superfici interne del frigorifero. Ma se si vuole ricorrere a un metodo più naturale, niente di meglio del succo di limone. È un rimedio naturale che disinfetta, igienizza ed elimina i cattivi odori. Un trucco molto semplice: basta recuperare una vecchia bottiglietta spray, riempirla con del succo di limone e utilizzarla per spruzzarlo sulle superfici interne del frigo. Il riso è un trucco da veri esperti del pulito. Basta utilizzarlo con una spugnetta leggermente umida e strofinarlo sulle pareti interne. Toglierà le incrostazioni anche dalle parti più sporche. Sì può utilizzare anche l’acqua di ammollo del riso: basta tenerne una manciata in ammollo per due giorni, e poi utilizzare il liquido come detergente. Anche gli odori più difficili spariranno.

Approfondimento

Non bicarbonato e acido citrico, ecco come rimuovere la puzza e la muffa dalla lavatrice