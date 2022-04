Ecco i 3 comodissimi stivali che spopoleranno in primavera, non faranno soffrire i piedi e sono fantastici anche per le over 50

La primavera è iniziata da pochissimi giorni e molti di noi sono alla ricerca dei capi più trendy che caratterizzeranno questa stagione. Qualche giorno fa abbiamo scoperto le nuove sneakers che non potranno mancare nel nostro armadio. Oggi ci concentreremo su un altro grandissimo classico della primavera: gli stivali. Attenzione però. Indossarne un paio non significa stare scomodi e affaticare i piedi su tacchi vertiginosi. Quest’anno la parola d’ordine sarà comodità. Quindi ecco i 3 comodissimi stivali che andranno alla grande nei prossimi mesi e che ci faranno apparire giovani a qualsiasi età.

Il grande ritorno degli stivali texani

Li abbiamo amati e indossati negli anni ‘70 e negli anni ‘80. E in questo 2022 torneranno a farla da padrone. Stiamo parlando dei mitici stivali texani, comodissimi e inconfondibili nel loro disegno tradizionale. Quest’anno, però, le passerelle dell’alta moda consigliano di optare per modelli ricchi di decorazioni, frange e ricami elaborati.

Se amiamo gli stili più sobri e tradizionali, dobbiamo assolutamente accompagnarli a jeans o giacche in denim. Per la sera, invece, i texani danno il massimo in abbinamento a una mini gonna o a un vestito lungo dalle tonalità tenui.

I cuissardes, adatti per la donna che vuole apparire sempre elegante

Spesso i trend della moda di stagione sono dettati dalle super modelle. In questo caso dobbiamo ringraziare la meravigliosa Irina Shayk se in questa primavera indosseremo gli elegantissimi cuissaders. Ovvero gli stivali alti fin sopra il ginocchio che rappresentano il trionfo della femminilità senza età. Meglio ancora se in pelle nera.

Se abbiamo paura che siano troppo scomodi o impegnativi, ci stiamo sbagliando di grosso. I cuissardes must have sono quelli con il comodo tacco basso e largo e con la punta squadrata. Perfetti per una serata elegante.

Ottime notizie anche per gli appassionati della moda anni ‘60. I grandi nomi della moda internazionale proseguono nella loro riscoperta delle tendenze del passato e quest’anno riportano in voga gli stivali bianchi.

Non importa che siano alti, bassi, con tacco a stiletto, a blocco o senza tacco. Il colore must have degli stivali primavera 2022 è il bianco. Una tonalità che ci consentirà anche di osare per quanto riguarda outfit e abbinamenti.

E se non vogliamo rinunciare alla comodità, scegliamo uno stivale con suola platform a carrarmato. Lo indosseremo facilmente per tutto il giorno e magari riusciremo a guadagnare anche qualche centimetro.

