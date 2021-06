Per la maggior parte delle persone il telefono rappresenta uno strumento fondamentale e necessario, di cui non si può fare a meno neanche per una passeggiata veloce fuori casa. Con tutte le funzioni che ci offre e le comodità di cui possiamo beneficiare, del resto, si tratta di un atteggiamento perlomeno comprensibile. Per tante altre persone, invece, è considerato leggermente esagerato.

In ogni caso, in qualsiasi modo lo consideriamo, lo smartphone rimane uno strumento estremamente utile, in grado di facilitarci la vita sotto tanti punti di vista.

Sempre meglio

Anche per questo motivo, rispetto al passato, le persone sono ormai abituate a cambiare il proprio smartphone con molta più rapidità. Se infatti prima si aspettava fino a quando il telefono non fosse rotto del tutto, oggi non è più così. Chi più permetterselo, ne cambia diversi, anche uno all’anno, cercando sempre di possedere la versione migliore.

Sensazionale questo riutilizzo che molti fanno del vecchio smartphone invece di venderlo

Proprio per questo motivo, in tanti si ritrovano ad avere uno o più telefoni vecchi, che in quanto tali, non utilizzano più. Alcuni decidono di regalarli, altri di buttarli ed altri ancora di provare a venderli.

Esiste poi anche una quarta strada che, stranamente, in pochi considerano. Vediamo di cosa si tratta. È sensazionale , infatti, questo riutilizzo che molti fanno del vecchio smartphone, invece di venderlo. Ci riferiamo alla possibilità di trasformare il telefono di ultima generazione, ormai inutilizzato, in uno strumento elettronico per leggere libri.

Oggi, infatti, gli smartphone presentano schermi piuttosto grandi, per questo si rivelano ottimi per questo scopo. Invece di gettarlo via o venderlo, dunque, suggeriamo di scaricare sul telefono un’applicazione di ebook, ovvero in grado di contenere libri in formato digitale.

Potremo utilizzarlo in viaggio o in sala d’attesa, sfruttandolo attraverso un nuovo stimolante utilizzo. In questo modo guadagneremo uno strumento utile ed efficace senza spendere neanche un euro.