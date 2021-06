Con l’arrivo dell’estate molti di noi hanno iniziato ad andare in spiaggia. È infatti davvero piacevole poter fare un bel bagno freddo quando fa caldo, così da rinfrescarsi per bene.

Ricordiamo però che per andare in spiaggia è necessario munirsi di tante cose diverse. Dobbiamo innanzitutto fare il cambio degli armadi, e andare a recuperare i nostri costumi da bagno. Poi se non vogliamo prendere troppo sole dobbiamo anche andare in cantina a cercare il nostro ombrellone portatile. E poi pinne, occhialini, braccioli e chi più ne ha più ne metta.

Un oggetto da mare in particolare sarà molto sporco ed impolverato, ma noi abbiamo una soluzione rapidissima per pulirlo. Sembra incredibile ma in estate possiamo lavare questi indumenti da mare in lavastoviglie.

Ecco di che cosa si tratta

Quando andiamo al mare o in piscina non ci andiamo di certo con i mocassini. Qualcuno di noi usa i sandali, ma non sono più così popolari. Quasi tutti noi ormai mettiamo ai piedi infradito o ciabatte di gomma.

Per cui ad inizio stagione andiamo a scavare nelle nostre scarpiere, e troviamo uno scompartimento tutto pieno di ragnatele in cui ci sono le nostre ciabatte. Prima di metterle ai piedi sarebbe meglio lavarle. Ed è qui che entra in gioco la nostra lavastoviglie.

Tutto quello che dobbiamo fare è prendere tre o quattro paia di ciabatte o infradito e metterle in lavastoviglie. Poi facciamo partire un lavaggio rapido e le ciabatte ne usciranno come nuove.

Prima di tutto però stiamo attenti ad una cosa. Assicuriamoci che le ciabatte non abbiano residui di sabbia, in quanto questa potrebbe causare dei problemi di scarico anche gravi alla lavastoviglie. È invece un metodo perfetto per dare una lavata prima di utilizzarli per la stagione estiva.

