Il pensiero di mollare tutto e andarsene via, probabilmente ha attraversato la testa di quasi tutte persone. Chi a un certo punto della vita non ha pensato di andarsene dall’Italia per vivere in un altro Paese? Per la stragrande maggioranza delle persone è solo un pensiero che poi non trova riscontro nella realtà. Chi è veramente intenzionato a fare questo passo trova principalmente due difficoltà, non sa da dove cominciare e non ha chiaramente l’idea di dove andare.

Qualcuno potrebbe avere come obiettivo di andare a vivere in Paese con una qualità della vita migliore e con costi più bassi rispetto al nostro Paese. Ecco perché sempre più persone vanno in questi 4 Paesi a un passo dall’Italia per guadagnare più soldi e vivere meglio.

Per chi non sa come fare, ecco una guida in soli 3 passi su come mollare tutto e cambiare vita. Invece, chi non sa dove andare, per scegliere la meta dovrebbe avere ben chiaro qual è l’obiettivo che vuole raggiungere nel cambiare vita. Per esempio sempre più pensionati decidono di andare a vivere in Portogallo.

Questi scelgono la destinazione lusitana perché il Paese ha un costo della vita più basso dell’Italia. Inoltre in Portogallo la tassazione sulle pensioni è molto più ridotta rispetto a quella del nostro Paese. Infine il clima è decisamente più mite, le estati sono più ventilate e gli inverni sono meno freddi.

Sempre più persone vanno in questi 4 Paesi a un passo dall’Italia per guadagnare più soldi e vivere meglio

Chi vuole cambiare vita ma non allontanarsi troppo dall’Italia, anche per ragioni personali, l’Europa offre interessanti opportunità. L’isola di Cipro è una valida alternativa da molti trascurata. Eppure l’isola offre un mare meraviglioso e spiagge incantate a 3 ore e mezzo di volo dall’Italia. È un’ottima alternativa al Portogallo. Il costo della vita è inferiore a quello dell’Italia ed è facile trovare lavoro nel settore turistico. Cipro è considerata un paradiso fiscale.

A due passi dalla nostra costa Adriatica ci sono 3 Paesi in forte espansione con crescenti legami con l’Italia, Slovenia, Croazia e Montenegro. Sono perfetti per chi punta sulle opportunità di crescita personale e professionale.

Il Montenegro è una piccola regione montuosa al confine sud della Serbia, difronte le coste della Puglia. Il Paese offre molte opportunità d’investimento e la sua economia in forte espansione sta attraendo investimenti da tutto il mondo. I tassi di crescita sono tra i più elevati in Europa ed offre eccellenti condizioni di vita.

Slovenia e Croazia

La Slovenia è un altro Paese in forte espansione. Confina a est con l’Italia. Il punto di forza di questo Paese è l’alta qualità della vita ed un ottimo sistema sanitario. Offre anche grandi opportunità per imprenditori e per chi cerca un nuovo lavoro. Il livello di tassazione è molto inferiore a quello del nostro Paese.

A due passi dall’Italia c’è anche la Croazia le cui coste guardano le nostre dal Veneto fino alla Puglia. Il Paese balcanico ha un alto livello d’istruzione e offre ottime opportunità di lavoro qualificato. Sul web si possono trovare informazioni su molti progetti di cooperazione tra Italia e questo Paese. La Croazia ha un livello di tassazione inferiore a quello italiano.

Approfondimento

5 straordinarie soluzioni che pochi conoscono per viaggiare e vivere gratis nel mondo