Dato il periodo storico complesso e difficile, sempre più gente soffre di ansia e stress e non sa come fare per affrontare questo disagio. Prima che la situazione peggiori e si cronicizzi, possiamo adottare alcune strategie per affrontare i problemi quotidiani prendendo spunto dai consigli degli psicologi.

Spesso basta seguire una routine definita e evitare cattive abitudini per stare meglio e vedere miglioramenti. Oggi vogliamo parlare di alcune tecniche che possiamo adottare per vivere meglio, combattere lo stress e riposare con più efficacia. Infatti, sempre più persone combattono l’ansia e l’angoscia con queste routine semplici da imitare.

L’importanza delle buone abitudini

Se ci sembra di non sostenere il ritmo serrato della vita moderna, è possibile che non siamo bravi a organizzare il nostro tempo. Inoltre, molto spesso non si riesce ad evitare quello che ci fa stare male, ovvero le abitudini pericolose e dannose. Per questo è importante iniziare a pianificare la nostra vita in modo razionale.

Iniziamo la lista di cose da fare per combattere l’ansia con il consiglio di evitare o ridurre le bevande che contengono la caffeina. Questa sostanza agirebbe come tonico ed energizzante ma potrebbe anche agitare e rendere difficili il rilassamento e il riposo.

Per questo dovremo ridurre al minimo il consumo di caffè e thè, ma anche di energy drink e bevande gassate. Al posto possiamo iniziare a consumare tisane e caffè d’orzo o cicoria.

Sempre più persone combattono l’ansia e l’angoscia con queste semplici abitudini da imitare

Un’altra abitudine da seguire è scrivere su un foglio i pensieri negativi che ci creano ansia. Molti esperti sostengono che questo metodo aiuti a identificare i problemi e ci dia strumenti per affrontarli e superarli.

Nel momento in cui riflettiamo sui problemi (reali o immaginari che siano) stimoliamo la nostra mente a formulare una strategia per affrontarli. In ogni momento del giorno, per calmarci, possiamo prendere carta e penna e scrivere a chiare lettere cosa ci turba e quali pensieri ci farebbero stare meglio.

Per concludere, consigliamo di praticare esercizi di respirazione come il pranayama. Focalizzandoci sul controllo del respiro potremo rilassare in maniera naturale il corpo e la mente, spesso ottenendo risultati efficacissimi.

Se metteremo da parte le cattive abitudini e adotteremo queste tecniche, è possibile che ritroveremo un po’ di pace e relax, saremo più lucidi e vivremo con più tranquillità.

