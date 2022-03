La carne di pollo è una delle più apprezzate in cucina. Per i suoi valori nutritivi e per il suo sapore, che piace a grandi e piccini. C’è chi predilige cosce e ali, chi il petto. Chi la mangia con la pelle e chi non la sopporta. Tuttavia, almeno un paio di volte alla settimana dovrebbe essere consumata.

Ci sono moltissime ricette e tantissimi modi di cuocerla. Abbiamo già visto, per esempio, quella del pollo alla birra, semplice e con un sapore particolare. Oggi ne proponiamo un’altra, più dolce, se vogliamo. Essa, infatti, abbina al gusto di questa carne bianca, due sapori piuttosto intensi. Quello di una delle spezie pregiate per eccellenza, ovvero lo zafferano. Oltre a quello di uno dei frutti più consumati dagli italiani. Stiamo parlando della pera. Uno dei falsi frutti per antonomasia. In cui l’aggettivo specifica il fatto che sono comunemente definiti come tale, anche se il vero frutto è il torsolo e non la polpa. Stessa cosa, per esempio, capita con la mela e con la fragola.

Insomma, la pera è in buona compagnia, ma vediamo subito quali sono gli ingredienti di questa ricetta agrodolce. Siamo convinti che convincerà anche chi è meno propenso all’unione di due sapori così diversi.

Ci serviranno:

1 pollo intero

3 scalogni;

4 pere;

1 bustina di zafferano;

500 ml di brodo vegetale;

3 stecche di cannella;

4 cucchiai di miele;

50 grammi di burro;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe.

Mix di sapori in questo secondo piatto di pollo dove si incontrano un falso frutto e una spezia dal profumo intenso

Per prima cosa, scaldiamo il brodo vegetale, in cui andremo a diluire lo zafferano insieme alle stecche di cannelle. Dopo aver fatto questo, spelliamo bene lo scalogno e tagliamolo a fette sottili. Laviamo il pollo e tagliamoli in pezzi, quindi cosce, petto e ali, e tamponiamoli con carta assorbente per asciugarli. Eliminare o meno la pelle sarà una scelta che faremo in base al nostro gusto personale. Prendiamo una padella, mettiamo l’olio e rosoliamo il pollo per 5 o 6 minuti, fino a quando sarà ben dorato.

Poi uniamo lo scalogno e alziamo la fiamma per un paio di minuti, continuando a girare i vari pezzi. Quindi abbassiamo e andiamo a coprire il tutto con il brodo allo zafferano scaldato in precedenza. Mettiamo un coperchio e proseguiamo la cottura per una quarantina di minuti circa, girando di tanto in tanto.

Nel frattempo, sbucciamo le pere, eliminiamo il torsolo e dividiamole in quattro parti. Prendiamo un’altra padella, mettiamo il burro e scaldiamolo sul fuoco prima di unire i pezzi di pera. Aggiungiamo i quattro cucchiai di miele e cuociamo per una decina minuti, facendo caramellare il tutto.

Quando il pollo sarà pronto, andremo a disporlo sul piatto da portata, dopodiché gli verseremo sopra le pere e completeremo con una spolverata di pepe. Un mix di sapori, in questo secondo piatto, che convincerà anche i più scettici. La giusta cottura del pollo farà sì che la carne si sciolga in bocca, accompagnata dalla dolcezza delle pere caramellate.