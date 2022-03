Non importano gli anni, sia da grandi che da piccini il dolce a fine pasto e la delizia che stiamo aspettando. Dopo, però, tante domeniche con sempre i soliti dessert ci vuole anche un qualcosa di fresco e particolare. Ecco allora che potremmo cucinare una crostata al peperoncino davvero buona e particolare.

Gli ingredienti per la nostra ricetta

1 confezione da 230 g di pasta frolla pronta;

300 g di cioccolato fondente;

80 g di cioccolato al latte;

peperoncino secco;

3 uova;

50 g di zucchero semolato;

400 ml di panna fresca;

100 ml di latte;

peperoncino in polvere;

peperoncino fresco.

Per un dolce davvero sorprendente cuciniamo tutti questa fantastica crostata al peperoncino e cioccolato, piccante e golosa

Il primo passaggio per preparare la nostra buonissima ricetta sarà quello di cominciare dalla farcitura: prendiamo allora un tegame e scaldiamoci dentro il latte assieme ad un peperoncino secco spezzettato. Portiamo quasi ad ebollizione e spegniamo poi il fuoco lasciando il tutto in infusione per almeno una mezz’oretta.

Prendiamo, quindi, cioccolato fondente al latte e spezzettiamo con un coltello mettendoli assieme in una ciotola capiente. Scaldiamo, poi, un poco in più della metà della panna e aggiungiamo metà dose di zucchero. Anche in questo caso non dovremo arrivare al punto di ebollizione ma spegnere il fuoco poco prima. Versiamo poi la panna a filo sul cioccolato e mescoliamo con una frusta finché il calore non lo avrà sciolto del tutto. Aggiungiamo il latte al peperoncino e mischiamo ancora.

Arrivati a questo punto, prendiamo una ciotola e sbattiamo le uova assieme alla panna e allo zucchero avanzati aiutandoci con le fruste elettriche. Versiamo poi il risultato nella ciotola con il resto e mescoliamo finché il composto non sarà ben omogeneo.

Non ci resta che imburrare uno stampo per crostate e foderarlo poi con la frolla. Buchiamo la base con una forchetta e poi versiamoci sopra la crema al cioccolato. Dovremo ora cuocere il dolce in forno preriscaldato a 180 °C per circa 25 minuti, abbassiamo poi a 160 °C e lasciamolo per altri 25.

Quando il composto si sarà addensato per bene sforniamo la crostata e lasciamola raffreddare. potremmo allora servirla in piatto dopo averla spolverata con un po’ di peperoncino in polvere e decorata con i peperoncini freschi.

Insomma, per un dolce davvero sorprendente cuciniamo tutti questa fantastica ricetta dal gusto particolare.

