Se stiamo cercando una meta per una gita unica ed indimenticabile, immersi nella natura maestosa, ecco una proposta ideale. Madre Natura, a volte ci stupisce creando delle meraviglie che sembrano frutto del lavoro dello scalpello di un esperto scultore. I fenomeni di erosione sono fra queste. Si tratta però di fenomeni molto rari e soprattutto difficilmente si possono osservare come se fossimo affacciati ad un balcone. Andiamo quindi a scoprire un luogo incantato in una valle verdeggiante tutta italiana.

Sembrano dame con il cappello ma queste spettacolari piramidi sono un fenomeno rarissimo e si trovano proprio in Italia

Ci troviamo in Val di Cembra, precisamente a Segonzano. In questo Comune troviamo le omonime piramidi. Queste piramidi di terra alte fino a 20 metri sono una formazione geologica unica per il Trentino. Le piramidi sono pinnacoli di terra che si innalzano solitarie e culminano con un cappello costituito da una roccia morenica. Questi massi che sembrano in bilico sulla cima non sono colpiti dall’erosione come la parte sottostante. Le Piramidi sono raggiungibili da Trento in auto attraversando il primo tratto della Val di Cembra. Si supera Lavis, si prosegue per Lisignago e superato Faver ci troviamo a Segonzano. Una volta giunti in tale località si può lasciare l’auto al parcheggio delle Piramidi. L’ingresso, nella stagione estiva è a pagamento ma si tratta di un prezzo simbolico. Sono 3 euro per gli adulti mentre i bambini con meno di 6 anni entrano gratis.

L’escursione

Dopo aver pagato il gettone d’ingresso, si accede al sentiero attrezzato, di media difficoltà e molto ben tenuto. Il percorso che è costituito da gradini tramite i quali si possono raggiungere i gruppi di piramidi. Qui si può godere di questo maestoso scenario naturale attraverso i punti panoramici. Il sentiero si percorre in poco meno di 3 ore andata e ritorno, coprendo un dislivello di 270 m. La Strada della Val Pomara è un’alternativa per gustare una vista 360° sulle piramidi, totalmente gratis. Questo itinerario è accessibile anche a famiglie con passeggini e a diversamente abili. Copre una distanza di 1,2 km. Partendo dalla località Prada di Sevignano si raggiunge in meno di un chilometro e mezzo il punto panoramico con vista sulle guglie.

Poco distante da Segonzano, troviamo un’altra meta per una vacanza con la famiglia ossia L’Altopiano della Vigolana.

Segonzano si presta ad una visita di una giornata per vedere i pinnacoli che sembrano dame con il cappello.

