Un insieme di misure e non una sola. Sono quelle che la Legge italiana mette a disposizione di chi ha un problema di disabilità piuttosto grave. Da un paio di anni si usa la parola fragili, nata a seguito della pandemia, ma perfettamente calzante se si parla di invalidi. Sono soggetti fragili gli invalidi, oltre che come salute anche come bisogno di tutele. Ecco perché è variegato il mondo delle agevolazioni e delle misure destinate a questi soggetti. E finiscono con l’essere anche di importi rilevanti se messe tutte assieme.

Come prendere 1.200 euro al mese sfruttando invalidità, Legge 104 e indennità per disabili

La misura principale per i disabili è la pensione di invalidità (o inabilità) civile. Per gli invalidi totali la pensione è pari a 291,69 euro come da aggiornamento INPS 2022 (287,09 nel 2021). Ma esiste la maggiorazione al milione, cioè una somma aggiuntiva che porta la pensione a 660,79 euro al mese. Il limite reddituale da non superare è pari a 5.015,14 euro per l’assegno mensile di invalidità o per l’indennità di frequenza. È invece di 17.050,42 euro quello per l’assegno di inabilità civile.

Assegno di accompagnamento

Per gli invalidi civili gravi, riconosciuti tali dalle competenti commissioni mediche della ASL, c’è anche l’indennità di accompagnamento pari a 525,17 euro al mese. Una indennità che è completamente distaccata dai redditi e che dipende solo dalla patologia. L’assegno di accompagnamento non prevede tredicesima. La mensilità aggiuntiva di dicembre invece è prevista per l’assegno di inabilità per invalidi civili. Come tutte le altre prestazioni assistenziali, anche l’indennità di accompagnamento è esente da IRPEF. In pratica, una prestazione esentasse, che non deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, sia con il modello 730 che con il modello Redditi persone fisiche. La prestazione viene erogata a condizione che il titolare non sia ricoverato in una struttura pubblica o privata convenzionata con il SSN e quindi gratuita.

Domanda insieme per le due prestazioni

La risposta sul come prendere 1.200 euro al mese è data dalla sommatoria delle due prestazioni. E sono due misure richiedibili insieme all’INPS. Infatti facendosi rilasciare il certificato medico introduttivo da parte del proprio medico di base, la procedura può avere inizio. Il medico di famiglia inserisce il certificato nel sistema, in versione telematica. Con la copia del certificato entro 90 giorni il diretto interessato deve presentare tramite patronato la domanda di invalidità civile all’INPS, richiedendo anche accompagnamento e benefici della Legge 104. L’invalido viene convocato a visita dalla commissione medica per le invalidità civili delle ASL che rilascia un verbale per ogni prestazione richiesta e dove ne rilevi le motivazioni, accoglie le istanze.

