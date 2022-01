La mente e l’animo umano restano due tra le cose più misteriose al Mondo. Tuttavia, noi umani non smetteremo mai di tentare di comprenderli, di coglierne le sfaccettature, di scoprire gli angoli più nascosti.

Questo perché probabilmente, da esseri dotati di razionalità, tendiamo a voler ottenere una spiegazione proprio a tutto.

D’altro canto, avere una risposta comporta anche un conforto, se vogliamo, a tanti difetti sia nostri che delle persone che amiamo.

Alcuni si affidano all’astrologia ed agli oroscopi, altri ancora alla psicologia.

Ci sono numerose discipline che si affiancano a quest’ultima, come ad esempio la grafologia o la psicologia dei colori. Sappiamo infatti che anche il colore dello smalto che indossiamo può rivelare la nostra personalità. Allo stesso modo può farlo il modo in cui ci sediamo, da cui trapela molto del nostro carattere.

Insomma, se proprio vogliamo addentrarci in questi meandri, il materiale non manca.

Sembra strano ma il modo di tenere il volante rivela chi siamo e la nostra personalità

A quanto pare difficilmente molte delle nostre azioni, delle nostre scelte o preferenze non sono in qualche modo influenzate dal nostro carattere.

Tra queste sembrerebbe rientrare anche il nostro atteggiamento alla guida dell’automobile.

Proprio così.

A scuola guida è la prima cosa che ci viene insegnata, la postura al volante.

Schiena dritta e sedile ad un’altezza tale da poter guidare agevolmente ed avere lo sguardo sempre ben puntato sulla strada.

Lo stesso vale per la visuale sugli specchietti laterali e quello retrovisore.

Infine, il classico dei classici, mani sul volante “alle 10:10”.

Sembrerebbe questa la posizione ideale e la più sicura per mantenere saldamente il volante.

Tuttavia sappiamo bene che, dopo i primi tempi, ognuno di noi acquisisce abitudini e movimenti più o meno corretti ma sicuramente unici.

Dimmi come guidi e ti dirò chi sei

10:10

Proprio chi tiene il volante in questo modo si può ritenere una persona equilibrata ma tendente al perfezionismo, amante dell’ordine e dell’equilibrio.

Con una mano

Chi tiene il volante in questo modo è invece una persona piuttosto spensierata e solare, sempre pronta allo scherzo e poco ansiosa.

Mani ravvicinate sulla parte superiore del volante

La prudenza per queste persone non è mai troppa, e lo stesso vale per il controllo che vorrebbero poter avere su ogni situazione.

Mani ben distanti dentro al volante sopra all’airbag

Questa posizione è tipica delle persone pacate e poco inclini al conflitto, anzi solitamente sono sempre loro con la loro tranquillità a mitigare le liti.

Mani che tengono il volante dai due fori inferiori

Chi tiene il volante in questo modo infine è una persona affidabile, grande amica e confidente che ama ascoltare gli altri e prendersene cura.