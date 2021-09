Le mani possono parlare di noi ancor prima di aprire bocca.

Non solo perché le utilizziamo per presentarci a nuove conoscenze o salutare chi non vediamo da lungo tempo. Soprattutto in Italia, dove l’abitudine a gesticolare ci rende oggetto di simpatici stereotipi, le mani sono spesso al centro dell’attenzione.

Abbiamo già visto come l’aspetto delle unghie possa rivelare anche il nostro stato di salute.

Inoltre, delle mani curate e morbide ci infondono sicurezza e, se abbellite con dello smalto colorato, possono dire molto sul nostro carattere.

Sappiamo che sembra assurdo, ma il colore dello smalto svela la personalità di chi lo indossa, secondo alcuni principi della cromoterapia.

Vediamo dunque il significato che si cela dietro alla scelta di alcuni dei colori più amati.

Lo smalto rosso è un gran classico. Chi predilige questo colore vuole esprimere sensualità e avverte inconsciamente la necessità di affermare la propria personalità ed il proprio potere sugli altri.

Il nero indica uno spirito libero e indipendente, che tende a non adeguarsi alle convenzioni. Di contro potrebbe anche essere il segnale di una scarsa autostima e voglia di visibilità.

Il colore blu è indice di calma e sincerità, ed è il prediletto di persone pacate e in armonia con loro stesse e con il Mondo. Attenzione però, perché potrebbe indicare anche una scarsa tendenza a lasciarsi andare nei legami affettivi.

Il viola è il prescelto dalle persone più criptiche e misteriose, attratte da tutto ciò che è legato alla spiritualità. Persone riflessive dunque e che evitano di agire senza prima aver ponderato, forse anche troppo, le proprio scelte.

Colori chiari e tonalità pastello

Le tonalità nude, beige e rosa chiaro sono sinonimo di eleganza, discrezione e raffinatezza.

Così come per il rosso anche il fucsia è segno di un carattere deciso e allegro ed allo stesso tempo romantico e sognatore. Viene meno l’aspetto passionale e dominante del rosso e si adatta maggiormente a persone accomodanti ed inclusive.

Chi sceglie questo colore tende ad essere aperto al cambiamento e sempre pronto a dire la sua senza condizionamenti. Insomma anche questo un colore per spiriti liberi.

Invece, chi indossa smalto bianco ha una personalità fresca, vivace ed elegante e solitamente ha un carattere curioso e spensierato.

Chi ama indossare smalto verde possiede tenacia nel perseguimento degli obiettivi e stabilità emotiva.

Un colore solare come l’arancione non poteva che appartenere ad una personalità aperta al prossimo, dotata di equilibrio e vitalità.