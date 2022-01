Quante volte abbiamo sentito dalle persone anziane frasi del tipo “è brutto diventare vecchi”, oppure “sono gli acciacchi dell’età che avanza”? Se ne potrebbero aggiungere molte altre, sempre a tinte pessimistiche. Certo, i problemi fisici si acuiscono con il passare degli anni. Il nostro corpo è paragonabile a una macchina. Più è alto il chilometraggio, più problemi potrebbero sorgere. Per fortuna, però, a differenza delle automobili, abbiamo un ciclo vitale molto più lungo e spesso i problemi si possono prevenire e curare.

È il caso dell’osteoartrite, che colpisce molte persone una volta superata la soglia dei 50 anni. Un problema comune che colpisce le cartilagini. Esse sono dei collegamenti che hanno il compito di mettere in comunicazione i tessuti del nostro corpo. Hanno funzione protettiva, ammortizzante e lubrificante per le ossa. Hanno una consistenza gelatinosa che, purtroppo, con il tempo si va a deteriorare. Spesso per problemi posturali o per traumi. Il primo sintomo è, di solito, il dolore articolare. Se questo dovesse persistere, si consiglia di rivolgersi subito a uno specialista.

Come combattere l’osteoartrite diffusa tra gli anziani con alcuni semplici esercizi fisici da fare in casa senza andare in palestra

L’osteoartrite è causata da danni cronici al tessuto cartilagineo. Ginocchia, anche, spalle, dita di mani e piedi sono le articolazioni più interessate. In pratica, la funzione cuscinetto della cartilagine, a causa dell’usura, fa sì che le ossa si sfreghino tra loro provocando dolore. Tuttavia, è un problema che si può tenere sotto controllo e curare. L’attività fisica, per esempio, è molto utile. Camminare, nuotare e andare in bicicletta possono essere degli utili rimedi. Ovviamente sempre passando dal parere del medico curante. Soprattutto per non esagerare nell’attività, sortendo così un effetto negativo.

Esercizi fisici

Ci sono però anche dei semplici esercizi che possiamo fare in casa. Il primo si può effettuare sdraiandosi a pancia in su, utilizzando una fascia elastica da porre sotto un piede. Alzare quindi la gamba in estensione, tirando la fascia, con la punta del piede rivolta verso l’alto e tenere la posizione per almeno 10 secondi. Ripeterlo per tre volte con la destra e tre con la sinistra.

Dobbiamo rafforzare tutti i muscoli della gamba, per preservare la stessa da problemi ad anche, caviglie e ginocchia. Di conseguenza, possiamo fare dello stretching, appoggiandoci a una parete e spingendo, flettendo una gamba avanti, mentre l’altra va in estensione per una ventina di secondi. Anche in questo caso, ripetere l’esercizio per tre volte.

Un altro esercizio utile per la parte superiore del corpo possiamo effettuarlo mettendoci supini, con le gambe sollevate, magari appoggiate a una sedia. Allunghiamo le braccia verso il soffitto, distendiamole bene e iniziamo prima a scrollare tutte le braccia, per poi iniziare a ruotare le mani e i polsi. Poi chiudiamo le mani per formare il pugno e ripetiamo una decina di volte questo gesto.

Infine, nella stessa posizione, possiamo fare un esercizio per il collo. Tenendolo bloccato, possiamo simulare con esso la scrittura dei numeri. Muovendoci lentamente, andiamo a eseguirli dall’1 al 9, per poi procedere a ritroso. Possiamo ripetere questi movimenti per due volte, con una pausa di 40 secondi tra uno e l’altro.

Abbiamo visto come combattere l’osteoartrite diffusa tra gli anziani con alcuni semplici esercizi fisici da fare in casa senza andare in palestra. Non dimentichiamo mai, però, di farci assistere, per ogni dubbio, dal nostro medico, che saprà sicuramente consigliarci la cura giusta dopo averci diagnosticato il problema.