Quando pensiamo ad una crostata quello che ci viene in mente è un delizioso dolce dalla pasta fine e croccante con un ripieno morbido e fresco. In particolare, quella di frutta con la crema pasticcera è particolarmente apprezzata per la sua freschezza. Proprio la crostata di frutta è considerata il dolce dell’estate per eccellenza, da gustare rigorosamente fredda e con tanta frutta fresca.

Ma a volte fare la crostata può risultare piuttosto complicato, soprattutto d’estate. La pasta frolla non è una preparazione facile, e d’estate il procedimento risulta ancora più difficile per via del caldo. Ma la crostata di cui parleremo oggi non è la crostata tradizionale. Questa crostata di frutta particolare e insolita farà impazzire tutti talmente è gustosa.

La sua base non prevede una “crosta”. Stiamo parlando infatti di una crostata morbida, senza pasta frolla, che viene sostituita da una base soffice e semplicissima da preparare. Andiamo a vedere come si fa.

Ingredienti

Per la base:

140 g di zucchero;

2 uova;

60 g di latte;

50 g di olio di girasole;

170 g di farina;

mezza bustina di lievito.

Per la crema:

2 uova;

75 g di zucchero;

35 g di amido di mais;

mezzo litro di latte;

la buccia di un limone.

Per la decorazione:

gelatina per dolci;

macedonia di frutta.

Procedimento

Iniziamo a preparare la base della nostra crostata mettendo le uova in una ciotola e sbattendole con lo zucchero. Dopodiché aggiungiamo l’olio di semi, la farina e il latte poco alla volta fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. Incorporiamo la mezza bustina di lievito e versiamo il composto in uno stampo furbo da crostata (da 32 cm) precedentemente imburrato e infarinato. Quindi inforniamo il composto in forno statico a 180 gradi per circa 20 minuti.

Una volta cotta, lasciamo raffreddare la base della crostata e noteremo subito che, sgonfiandosi, la base avrà formato un gradino per tutta la sua circonferenza. Quella rientranza ci sarà utile per condirla. Bagnamo la base della crostata come se fosse un pandispagna con il liquido della macedonia di frutta. In questo modo la base sarà morbida e umida.

La crema

A questo punto prepariamo la crema. Scaldiamo il latte con la scorza del limone. Da parte rompiamo le uova in un pentolino e aggiungiamo lo zucchero mescolando bene il tutto con una frusta. Aggiungiamo l’amido di mais e mettiamo il pentolino sul fuoco. Aggiungiamo il latte privato delle scorze di limone. Dovremo mescolare il composto sul fuoco fino a quando vediamo che il composto si addensa, ci vorranno circa 5 minuti.

Mettiamo la crema sulla base della nostra crostata e decoriamo con la macedonia di frutta. Lucidiamo la nostra crostata con la gelatina e la riponiamo in frigo fino a completo raffreddamento. Ed ecco che la nostra crostata morbida è pronta: ottima, fresca e semplicissima da preparare.

