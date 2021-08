La grande varietà di paesaggi che è in grado di offrirci il nostro Paese ci permette di fare esperienze nuove e tutte diverse. Seppure il mare sia all’ordine del giorno in estate, non scordiamoci che vi sono magnifici luoghi alternativi da visitare. Per esempio, perché non inoltrarsi in un luogo magico in cui ogni cosa sembra portarci in un altro mondo? È il caso di quello di cui parleremo in questo articolo. Sembra uscito dal libro delle fiabe questo bosco incantato che stimola la curiosità.

Un viaggio tra alberi secolari in compagnia di elfi e gnomi

Nella Valtellina sorge un luogo fuori da ogni realtà conosciuta, assolutamente imperdibile per grandi e piccini. È la Foresta dei Bagni di Masino. Questo luogo verdissimo prende il nome dall’omonimo paesino in provincia di Sondrio e si trova nel comune di Val Masino.

La sua particolarità che lo differenzia da un bosco qualsiasi è l’atmosfera che si respira una volta all’interno. Tra i tanti itinerari percorribili ci si può imbattere in distese di faggi e abeti vecchi di secoli, torrenti spumeggianti e cascatelle suggestive. Vediamo dunque cosa fare e vedere qui.

Si dice si nascondano piccoli ometti che ricordano gli gnomi delle favole in questo luogo. Potrebbero fare capolino da un cespuglio di felci qualsiasi o dal muschio sopra le rocce. La Foresta dei Bagni di Masino è affascinante anche per questo, perché lascia spazio all’immaginazione.

Lungo tutto il bosco vi sono sentieri appositi di diverse difficoltà, alcuni adatti anche ai più giovani. In ogni caso all’Ufficio informazioni turistiche della Val Masino si può reperire la mappa dei percorsi. Gli itinerari più suggestivi costeggiano il torrente Masino e portano fino a una splendida cascata limpidissima. Consigliati da visitare anche i Bagni di Masino, dai quali sgorgano calde acque termali.

