Molti di noi non sanno che il materasso, il luogo su cui passiamo circa un terzo della nostra esistenza, è un ricettacolo di germi e sporcizia. Negli anni, sul materasso si annidano residui di fluidi corporei e sostanze chimiche. In più, è uno dei luoghi in cui si accumula più polvere e, di conseguenza, più acari. La World Allergy Organization ha sottolineato che un materasso ne può ospitare fino a 2 milioni.

In poche parole, dormiamo su un covo di microbi senza saperlo ma ecco 5 modi per igienizzare il materasso e ripulirlo da macchie, acari e muffe. Pulire il materasso è una pratica essenziale per questioni di igiene e salute. Il materasso ha bisogno di una vera e propria manutenzione regolare. Basta poco per dormire al sicuro da germi e batteri.

Dormiamo su un covo di microbi senza saperlo ma ecco 5 modi per igienizzare il materasso

La manutenzione del materasso è semplice ma in pochi la fanno. Seguendo alcune semplici regole possiamo pulirlo a fondo, scongiurando la presenza dei germi su cui, inconsapevolmente, dormiamo ogni notte.

Una prima cosa da fare è togliere, di tanto in tanto, il coprimaterasso e lavarlo in lavatrice. Molti si limitano a cambiare lenzuola, ma è nel coprimaterasso che molto dello sporco rimane. La seconda azione consigliata è quella di passare un’aspirapolvere anti-acaro sull’intera superficie del materasso. Per quanto riguarda le macchie, ognuna richiederebbe il suo specifico trattamento. Un terzo consiglio utile e generale, però, è quello di passare una macchina a vapore sulle macchie. L’alta temperatura del vapore ucciderà i germi, senza bagnare il materasso. In alcuni casi, infatti, il materasso è fatto di un materiale che è bene rimanga asciutto (per esempio, alcuni vecchi materassi in memory foam).

Due ingredienti da cucina per una pulizia al 100%

Infine, trattare il materasso con aceto e bicarbonato di sodio è molto efficace per combattere acari, macchie e perfino muffe. L’aceto di vino bianco, miscelato con acqua, è un ottimo rimedio contro le macchie di muffa.

Per togliere gli odori, invece, un ottimo metodo è quello di cospargere il materasso con il bicarbonato. Attendere qualche minuto e poi aspiriamo il tutto con l’aspirapolvere (pulita). Possiamo aggiungere al bicarbonato qualche goccia di tea tree oil, per dare un odore ancor più gradevole. Ricordiamoci questa semplice routine e dormiremo sonni tranquilli e puliti.

