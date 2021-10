Quest’olio naturale dalle incredibili proprietà è l’ingrediente chiave per una pelle morbida come non mai

L’autunno e il primo freddo possono danneggiare la pelle del viso, che per molte persone è un punto sensibile ai cambiamenti climatici. Infatti, passando dalle ultime belle giornate di settembre al freddo e uggioso ottobre, il rischio è di trascurarla. Di conseguenza, soprattutto per chi ha la cute delicata, la pelle del viso risulterà spenta, priva di colore e secca al tatto. Ecco perché è importante sapere come nutrire in profondità il nostro viso, non solo per proteggerlo ma anche per avere una pelle morbida e setosa.

Continuando a leggere, vedremo qual è l’olio perfetto per realizzare un mix di oli estremamente nutriente.

Il cartamo, o Carthamus tinctorius, è una pianta di origine orientale dai cui semi si estrae l’olio di cartamo, apprezzatissimo nel mondo della cosmetica. Infatti, tra le sue principali proprietà, l’olio di cartamo è conosciuto per la sua azione antietà, antimacchia e nutriente. Inoltre, sembrerebbe particolarmente indicato come rimedio casalingo per prevenire le smagliature o per le cicatrici.

L’olio di cartamo è un ingrediente molto ricercato nei prodotti per capelli, per rinforzarli e nutrirli a fondo senza ungere né appesantire la chioma. Eppure, non tutti sanno che quest’olio è utilissimo anche per idratare, e rendere morbida e splendente la pelle del viso. Infatti, se si unisce l’olio di cartamo con altri oli, si ottiene un mix perfetto per nutrire la pelle. Così, non solo la si proteggerà dal freddo, ma si otterrà un viso liscio e morbido in pochi trattamenti.

Come preparare il mix di oli per il viso

Quest’olio naturale dalle incredibili proprietà è l’ingrediente chiave per il mix di oli perfetto per una pelle morbida come non mai. Vediamo quindi come prepararlo.

Ingredienti:

3 gr squalene vegetale: utile per il ripristino della protezione lipidica della cute;

3 gr olio di argan: nutriente e antiossidante, è uno dei prodotti più apprezzati in cosmetica;

1,3 gr olio di melograno: lenitivo e rigenerante, è ottimo per dar nuova luce alla pelle;

1,5 gr olio di cartamo;

2 gocce di olio essenziale a piacere: per ottenere l’aroma che si desidera.

Modo d’uso:

una volta uniti tutti gli ingredienti in un botticino di vetro, possibilmente scuro, l’olio sarà pronto per l’uso. Si consiglia di applicare alcune gocce sul viso deterso, circa 2 volte alla settimana.

Così facendo, la pelle del viso continuerà ad essere morbida e luminosa anche ad ottobre.

