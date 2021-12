Vacanze di Natale sulla neve per i fortunati che possono permettersele. Sia a livello economico che di tempo, avendo ferie lunghe al lavoro. Tuttavia, qualche giorno in montagna se lo può regalare anche chi ha meno disponibilità. Basta scegliere la metà giusta. Tutti sognano le Dolomiti, le splendide località del nord Italia. Le montagne per antonomasia del nostro Paese. Non sono le uniche, però. Lo abbiamo già visto in 5 straordinarie mete dove andare a passare le vacanze sulla neve in Italia per sciare su piste bellissime.

Adesso possiamo scendere anche più in già rispetto a Campitello Matese. In particolare ci dirigiamo verso la Calabria, che è unanimemente riconosciuta per il suo splendido mare, ma che anche in inverno ha il suo perché. Una località su tutte merita di essere visitata, perché oltre a essere splendida è anche incredibilmente economica per lo spettacolo che regalo. Stiamo parlando di Monte Gariglione, a quasi 1.800 metri d’altezza.

Sembra incredibile ma si può andare in montagna a Capodanno in Italia spendendo davvero pochi euro

È la linea di confine tra la provincia di Catanzaro e quella di Crotone, nella parte orientale dell’altipiano della Sila. Alle sue pendici sorge Villaggio Palumbo, una è vera e propria località sciistica. Il punto di partenza per raggiungere le vette del monte e le piste da sci. Un comprensorio, se vogliamo, simile a quello di Montecampione in provincia di Brescia. Costruito apposta e diventato un vero e proprio paese, con tutto quanto serve per trascorrere un breve soggiorno.

È stato edificato sulle sponde del Lago Ampollino, che offre uno scenario davvero incantato in inverno, con le cime innevate a fare da cornice. Due moderne seggiovie, biposto e triposto, porteranno i turisti in cima al Gariglione da dove si dipanano dieci piste, dalle più semplici alle più complesse. In mancanza di neve, sono provviste di impianti all’avanguardia di innevamento artificiale. Si può sciare anche in notturna, grazie a 2 chilometri di illuminazione.

Pista di bob

Non solo sci. I bambini potranno dilettarsi con il bob, in una pista appositamente loro riservata. Oltre a potersi divertire un mondo nel budello di tubing. Che cos’è? Si scivola all’interno di una pista, stando seduti all’interno di un ciambellone. Un divertimento assoluto da provare anche d’estate, senza la neve. Insomma, un’area davvero attrezzata per grandi e per piccini.

I costi del soggiorno? Davvero irrisori, se paragonati alle prestigiose mete alpine. Si possono trascorrere le giornate a cavallo di Capodanno con poco più di 250 euro. Prenotando in alcuni bed & breakfast della zona si potranno assaggiare, inoltre, le prelibatezze della cucina silana.

Sembra incredibile ma si può andare in montagna a Capodanno in Italia spendendo davvero pochi euro, in Calabria. Terra non solo di sole e di mare, ma anche di neve e sci, oltre che di posti splendidi da visitare in economia.