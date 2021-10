Il lavoro dei sogni non è solo semplice e piacevole, ma anche ben retribuito. Chi mai avrebbe potuto immaginare di poter guadagnare fino a 5.900 euro semplicemente guardando gli episodi dei Simpson? All’apparenza impensabile, ma Platin Casino è disposta a scommettere su questo profilo. Il perché di tale impiego è dell’incredibile, così come i requisiti richiesti per candidarsi.

Per chi non li conoscesse, i Simpson, The Simpsons, è la serie TV satirica e parodica creata dal fumettista Matt Groening nel 1987. Da anni è trasmessa sulle nostre reti nazionali ed ha dalla sua una lunga serie di riconoscimenti. 34 Emmy Awards, una citazione sulla rivista TIME e una stella nella Hollywood Walk of Fame sono solo alcuni di questi.

Le profezie negli episodi

I Simpson, tuttavia, non affascinano soltanto per il potenziale della serie tv stessa, ma anche per le “profezie” nei loro episodi. Sempre più appassionati credono nelle capacità della nota sitcom statunitense di predire il futuro. A supporto di questa ideologia vengono spesso associati eventi come l’elezione di Donald Trump e l’avvento dell’Apple Watch, già raffigurati in episodi precedenti della serie.

Sembra incredibile ma questo lavoro paga 5.900 euro soltanto per guardare i Simpson

È sulla base di questa credenza, molto in voga negli ultimi anni, che Platin Casino fa la sua scommessa. La figura ricercata è quella di Simpsons Series Analyst, una persona analitica e preferibilmente appassionata della serie in grado di scoprirne le predizioni future. 5.900 euro per lavorare 8 settimane, cui si aggiungono ulteriori benefici, come l’abbonamento a Disney Plus ed una confezione di ciambelle a settimana.

I compiti dell’assunto

Colui che verrà assunto come Simpson Series Analyst dovrà lavorare almeno 35,5 ore a settimana per analizzare le 33 stagioni della serie, compreso il film. Nel suo ruolo, la risorsa dovrà appuntare e selezionare le storie di maggiore rilievo. Fatto ciò, dovrà essere in grado di interfacciarsi con un team di esperti per creare una lista delle possibili previsioni future.

I requisiti richiesti

Il candidato ideale dovrà essere un maggiorenne in grado di dialogare fluentemente in inglese. Le capacità di scrittura e di descrizione dei particolari saranno fondamentali in vista dell’assunzione. La passione per i Simpson è considerato un requisito preferenziale, ma non fondamentale.

Come trovare l’annuncio

Sembra incredibile ma questo lavoro paga 5.900 euro soltanto per guardare i Simpson ed è offerto da Platin Casino. Per scoprirne tutti i dettagli ricerchiamo “Get paid to watch Simpson” utilizzando il motore di ricerca preferito e clicchiamo sul link di Platin Casino.

