Torniamo con la rubrica di “Cucina” di ProiezionidiBorsa, uno degli appuntamenti più attesi dai Lettori, per consigliare le ricette più innovative e deliziose da portare in tavola. Recentemente abbiamo trattato, infatti, di come realizzare delle perfette arancine (o arancini) tipiche della Sicilia in una versione mai vista prima.

Oggi, invece, parliamo di parmigiana, uno dei piatti più gustosi e apprezzati dagli italiani. Perché la parmigiana è così speciale? Da nord a sud esistono diverse varianti. Ma ciò che la rende un classico della nostra cucina è la melanzana.

Ortaggio dal sapore intenso, la melanzana già da sé rappresenta un ottimo ingrediente. Eppure rimarremo stupiti quando vedremo che la melanzana non è l’unico ingrediente che fa da padrona alle ricette. Siamo curiosi di scoprire le alternative altrettanto buone per cucinare una gustosissima parmigiana?

La regina dell’autunno non è la melanzana

La melenzana è la regina dell’estate. Quella dell’autunno qual è? La zucca, naturalmente! Con la zucca, dal sapore dolce, è possibile fare tantissime ricette poiché versatile proprio come la melanzana. Abbiamo mai visto una parmigiana di zucca? Non con le melanzane ma questa parmigiana autunnale è innovativa e dal cuore morbido. Basta fare sempre le classiche ricette. In cucina ci vuole passione ma soprattutto fantasia e creatività, e questa parmigiana è perfetta per la stagione attuale. Come è altrettanto perfetto questo primo piatto dolce come la zucca al profumo di castagne.

Ingredienti

Considerando di essere 4 commensali, gli ingredienti che ci occorrono sono:

500 gr di patate;

1 zucca;

100 gr di scamorza;

100 gr di prosciutto cotto;

70 gr di Parmigiano Reggiano;

½ cipolla di Tropea;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Iniziamo il procedimento pelando le patate, tagliamole a fette dalla giusta dimensione e mettiamo in ammollo per mezz’ora. Dopo, puliamo la zucca e tagliamola a rondelle. Poi priviamo la cipolla della buccia e tagliamola alla stessa maniera.

Su una teglia versiamo dell’olio extravergine d’oliva per evitare che lo strato inferiore si attacchi. Si potrebbe sostituire con il burro. Trascorsa la mezz’ora in ammollo, mettiamo le fette di patate in fila sulle quali andranno adagiate le rondelle di cipolla.

Sopra di queste mettiamo la zucca, che dovrà essere nascosta dalla scamorza tagliata precedentemente a fette sottili. Il penultimo strato è quello di prosciutto cotto, di cui è a discrezione la posizione: arrotolato o meno. Terminiamo con le ultime fette di patate e di scamorza e alla fine con una bella spolverata di Parmigiano Reggiano.

Versiamo qualche goccia di olio EVO, sale e pepe, e inforniamo a 200° gradi per circa 40 minuti, andando a controllare ogni tanto. Una ricetta facile e veloce dal gusto assicurato!