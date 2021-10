Uno dei passatempi migliori che possiamo avere in autunno è starcene al calduccio in casa, sotto le coperte, a vedere un bel film o una serie TV. Si tratta di un buon momento di relax dopo una dura giornata di lavoro.

Molti, però, si chiederanno che cosa guardare. La scelta, infatti, è tanta, soprattutto per chi è abbonato a qualche servizio di streaming. Possiamo scegliere tra decine di film che hanno fatto la storia, di serie TV emozionanti, e commedie romantiche che ci scaldano il cuore.

C’è davvero il rischio di perdersi in mezzo a tanta scelta, quindi spesso è meglio seguire qualche consiglio. Oggi ne forniamo uno, andando a scoprire una grande opera che sicuramente ci emozionerà. Non possiamo perderci questo film che racconta una delle storie più importanti di sempre.

Una pellicola tratta dal capolavoro della letteratura

Ci riferiamo a “Orwell 1984“. Il titolo di questo film dice tutto e molti leggendolo avranno capito di che cosa si tratta. Questo film è infatti l’adattamento cinematografico di “1984” di George Orwell, uno dei più grandi libri che siano mai stati scritti. Questo film, dunque, narra una storia che ha cambiato per sempre la letteratura.

“Orwell 1984” riprende le stesse vicende del libro. La trama parla di un futuro distopico, in cui un misterioso regime controlla con il pugno di ferro la vita di tutti i cittadini. A capo di questo regime c’è un personaggio chiamato Grande Fratello, che riesce a spiare la popolazione grazie a telecamere nascoste.

Il protagonista, Winston Smith, è un impiegato del Ministero della Verità. Quello che deve fare ogni giorno è riscrivere parti di storia, a seconda delle istruzioni dei suoi superiori. Smith è un cittadino che svolge il suo dovere in conformità con le richieste del Grande Fratello, ma un giorno la sua vita cambia.

Non vogliamo svelare la storia per chi non ha ancora visto il film né letto il libro, ma assicuriamo che si tratta di un’opera che ci lascerà a bocca aperta.

Questo film è importantissimo per varie ragioni. Innanzitutto, come abbiamo detto, è la migliore trasposizione di “1984”. Inoltre, è stato girato proprio nell’anno in cui il libro è ambientato, appunto il 1984. Alcune scene sono addirittura state girate nello stesso giorno in cui i fatti avvengono nel libro. Si tratta, insomma, di un’opera fondamentale, che non può mancare a nessun appassionato di cinema.