Cellulari, PC e tablet sono ormai diventati oggetti indispensabili per tutti, dalle fasce più grandi di età alle fasce più o meno adolescenziali. Se capita di uscire di casa senza il cellulare ci sentiamo quasi denudati di una parte essenziale di noi. Non possedere un cellulare, un tablet o un PC è ormai davvero impossibile. Con essi ormai si fa davvero di tutto, dal lavoro allo shopping, fino a diventare anche un piccolo televisore portatile.

Insomma a dire la verità, sotto tantissimi aspetti ha migliorato la vita, accorciato le distanze e per molti sconfigge la solitudine. Ma come in tutte le cose, gli aspetti negativi di questi oggetti divenuti ormai beni necessari, non tardano ad arrivare. L’utilizzo continuo e a volte spropositato di PC, tablet o smartphone può causare anche un po’ di problemini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si pensi ad esempio al cosiddetto mal di mouse, malattia riconosciuta anche dall’INAIL.

Sembra incredibile ma questo gesto ripetuto sul cellulare mette a repentaglio la salute

Anche l’uso assiduo dello smartphone, può portare a piccoli problemi che a lungo andare potrebbero incidere negativamente sulla qualità della vita. Infatti un uso prolungato e assiduo del cellulare può causare un’infiammazione a carico del pollice, che può portare dolore e rendere difficoltosi gesti quotidiani. In particolare, le grandi dimensioni dello smartphone con un utilizzo prolungato anche di molte ore può provocare dolori crampiformi alle dita, al polso e all’avambraccio.

Sembra incredibile ma questo gesto ripetuto sul cellulare mette a repentaglio la salute. Ovvero il continuo tenerlo in mano e digitare messaggi o lo scorrere in continuazione con il pollice può creare fastidiosi e gravi problemi. Negli ultimi anni infatti sono state battezzate con un nuovo nome malattie già conosciute, come quella del dito a scatto, definita anche come Blackberrry thumb. O ancora il tunnel carpale detto ormai mal di mouse.

Cosa vuol dire dito a scatto?

Il dito a scatto (o tenosinovite stenosante) interessa le pulegge e i tendini della mano, indispensabili per il movimento delle dita. In particolare nelle dita le pulegge formano dei tunnel fibrosi dove scorrono i tendini facilitati dalle relative guaine. Queste trattengono i tendini vicino alle ossa con lo scopo di ottenere la flessione delle dita. Quando nella guaina tendinea si forma un rigonfiamento, il tendine viene schiacciato provocando dolore e una sensazione di scatto nel dito corrispondente. Il dito a volte potrebbe anche bloccarsi e provocare dolore nel raddrizzarlo, influendo negativamente sulla qualità della vita. Infatti a causa della scarsa mobilità del dito si possono incontrare difficoltà nello svolgimento di azioni quotidiane.

Pertanto, per ridurre, le conseguenze di un utilizzo prolungato, si potrebbe cominciare scrivendo messaggi brevi o usando la funzione vocale. Potremmo utilizzare entrambe le mani e fare piccole pause di tanto in tanto.

Approfondimento

Pochi sanno che i titolari di Legge 104 oltre al bollo possono ottenere anche questa esenzione