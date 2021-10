Molto spesso, a causa del lavoro, il tempo a disposizione è poco e bisogna preparare in anticipo i pranzi e le cene per la famiglia. Non è sempre facile organizzarsi, la cosa migliore sarebbe dedicare un giorno a settimana alla preparazione di alcune pietanze per poi congelarle e usarle al bisogno.

Deve essere qualcosa di sano e veloce, e sicuramente un buon piatto di pasta è sempre apprezzato da tutti. Si possono preparare sughi di ogni tipo: al pomodoro, ai peperoni, alla marinara, alla Norma, all’amatriciana, di pesce, broccoli e salsiccia, ragù e tanti altri. Ecco, ad esempio, 2 sughi per la pasta sfiziosi e dal sapore autunnale da conservare e utilizzare all’occorrenza.

Come conservarli correttamente

Quando si decide di preparare dei sughetti per primi piatti veloci e gustosi, è meglio farlo in abbondanza. In questo modo è possibile fare una piccola scorta. Se si pensa di usarli in poco tempo basta farli raffreddare bene, chiuderli in contenitori di vetro e riporli in frigo sul ripiano più basso, dove la temperatura è più bassa di due gradi. Se si decide di congelarli in freezer bisogna sistemare i sughi in vaschette porzionate, sulle quali scrivere sempre la data di congelazione. Si può usare qualsiasi ricetta, l’importante è che le materie prime siano sempre fresche.

Ecco 2 sughi per la pasta sfiziosi e dal sapore autunnale da conservare e utilizzare all’occorrenza

Di seguito 2 ricette per dei primi piatti davvero speciali.

Crema di gorgonzola. Ingredienti per 4 persone:

250 gr di gorgonzola dolce;

50 gr di gorgonzola piccante;

2dl di latte;

100ml di panna fresca;

2 pere;

30 gr di gherigli di noci;

1 mazzetto di prezzemolo;

20gr di burro;

Sale e pepe;

320 gr di pizzoccheri;

Procedimento:

Eliminare la crosta del gorgonzola dolce e metterlo in una ciotola con il latte e la panna per almeno mezz’ora. Nel frattempo pulire le noci, lavare e tritare il prezzemolo, sbucciare le pere e tagliarle a spicchi sottilissimi. Mettere sul fuoco il composto di formaggio, salarlo e mescolarlo spesso fino ad ottenere una crema morbida e omogenea. Rosolare le pere con il burro e cuocere i pizzoccheri. A cottura ultimata condirli con crema di gorgonzola, pere, pepe, prezzemolo, noci e una dadolata di gorgonzola piccante.

Pesto di rucola e mandorle

Ingredienti per 4 persone:

50 gr di rucola;

100 gr di mandorle pelate;

30 gr di pecorino toscano;

1 limone;

1 spicchio d’aglio;

Olio evo, sale, pepe;

320 gr di orecchiette secche.

Procedimento:

Lavare, asciugare e spezzettare la rucola. Trasferirla nel mixer con mandorle, sale, pecorino a tocchetti e frullare grossolanamente. Trasferire il trito in una ciotola e unire l’aglio spellato e schiacciato, un cucchiaio di scorza di limone grattugiata, sale e pepe. Diluire con tanto olio quanto ne serve per ottenere un composto cremoso. Eliminare l’aglio e coprire la salsa con una pellicola per evitare che la superficie si ossidi. Il pesto è ottimo per condire una pasta ruvida e il piatto va completato con scaglie di pecorino fresco.

Queste 2 salse possono essere conservate per un mese. Quando serviranno si potranno scongelare in frigo e scaldare a fuoco basso.