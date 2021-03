Molto frequentemente sulle pagine di ProiezionidiBorsa si è trattato di modi intelligenti e creativi per riciclare oggetti che, altrimenti, finirebbero nella pattumiera.

Come nel caso dei tappi di plastica e dei flaconi, infatti, anche nel caso delle scatole delle scarpe è possibile riutilizzarle in modi molto creativi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Con queste tecniche è possibile dare vita a oggetti che si dimostreranno davvero utili da utilizzare in casa. Si tratta anche di un buon modo per occupare le giornate in tempo di lockdown quasi generalizzato.

Il cartone è noto per la sua malleabilità che lo renderà semplicissimo da lavorare. Basterà avere a disposizione un po’ di colla, delle forbici, qualche pennarello. E magari delle tempere.

Ecco perché non butteremo più le scatole delle scarpe dopo aver scoperto questi geniali utilizzi.

Portapenne

La prima cosa a cui si pensa quando si vede una scatola è un organizer. Sarà necessario utilizzare una scatola non troppo grande. Perfetta sarebbe la scatola delle scarpe di un bambino.

Utilizzando i pennarelli o, meglio, i colori a tempera sarà possibile decorare la scatola. E renderla visivamente molto bella.

Al suo interno, poi, potranno essere sistemate penne, matite, blocchetti e, in generale, la cancelleria. Per separare meglio gli oggetti basterà aggiungere dell’altro cartone rigido per suddividere la scatola in piccoli scomparti.

Scarpiera

Trasformare una scatola di scarpe in una scarpiera è possibile. Basterà piegare il lato corto della scatola e sistemare più scatole una vicino all’altra.

Utilizzando una colla a caldo, poi, potranno essere unite e disposte una sopra l’altra. Si andrà a formare una sorta di casellario in cui verranno infilate le scarpe.

Infine potrà essere dipinta con i colori a tempera seguendo il proprio istinto creativo.

Casetta

Le scatole di scarpe, poi, potranno anche essere utilizzate come gioco per bambini. Attaccando due cartoncini con della colla all’interno della scatola sarà possibile creare i piani della casetta.

Inoltre, sarà possibile decorare e dare vita a una vera e propria piccola abitazione per le bambole. O anche, ad esempio, per gli omini del Lego. Si tratta di un modo davvero intelligente per divertire i bambini a costo zero.

Contenitore

La scatola di scarpe, poi, potrà essere utilizzata come contenitore da sistemare all’interno degli armadi e dei cassetti. Come nel caso del portapenne, utilizzare una scatola all’interno degli armadi permetterà di radunare al meglio calzini o capi di vestiario che altrimenti sarebbero riposti in maniera disordinata.

Potranno essere utilizzate sia le scatole grandi, come quelle degli stivali, che quelle più piccole. Per i cassetti si consiglia di utilizzare le scatole più piccole. Ad esempio le scatole di scarpe dei bambini.

Ecco spiegato perché non butteremo più le scatole delle scarpe dopo aver scoperto questi geniali utilizzi.