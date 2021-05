Le zagare, meglio conosciuti come fiori d’arancio, sono i fiori dell’amore per eccellenza. Proprio per questo sono spesso protagonisti della composizione del bouquet della sposa in occasione del matrimonio.

Questi fiori sono bianchi, profumatissimi, e scelti per decorare il proprio giardino. Inoltre possiedono numerose proprietà terapeutiche e benefiche.

Ma esiste un genere di pianta in grado di regalare le stesse sensazioni e gli stessi profumi.

Come curare questa pianta simile alla zagara per avere uno splendido rampicante profumato che allontana le zanzare?

Non resta che scoprirlo continuando a leggere l’articolo.

Piccole curiosità sul Filadelfo

Tra le varietà di gelsomino spicca anche il Filadelfo, detto anche fiore della Madonna o falso arancio. Questa pianta appartiene alla famiglia delle Hydrangeaceae ed è caratterizzata da un arbusto resistente e rustico.

Ed è proprio in questa stagione che è possibile ammirare la sua fioritura con fiori bianchi e dall’incredibile profumo. Questi ricordano la forma di un calice e sono composti da quattro petali.

Il fusto può raggiungere sino ai 5 metri di altezza e le foglie sono di forma ovale con tonalità pigmentate dal verde al giallo.

Il Filadelfo può essere coltivato come siepe, pianta da giardino o rampicante.

Dopo che la pianta viene messa a dimora con una buca occorre aggiungere dell’argilla espansa. Questo materiale permetterà un drenaggio maggiore alla pianta che ne trarrà beneficio.

Nel caso cui la pianta si coltivi a terra sarà molto autonoma: l’acqua piovana sarà sufficiente ad irrigarla o, in alternativa, basterà un’annaffiatura tre volte alla settimana.

Se, invece, si opta per una coltivazione in vaso, è preferibile un’innaffiatura frequente e si dovrà rinnovare periodicamente il terriccio.

La potatura può avvenire solo una volta all’anno, al termine della fioritura della pianta.

Una pianta autonoma

Il gelsomino della Madonna è una pianta molto resistente che non necessita di particolari cure. Inoltre, il profumo dei suoi fiori si rivelerà un deterrente naturale nei confronti delle nemiche giurate di noi umani durante il periodo estivo: le zanzare.

L’unico inconveniente della coltivazione a terra della pianta riguarda gli afidi. Soprattutto nei periodi umidi e caldi potrebbero insorgere queste malattie fungine in grado di danneggiare la pianta. Per evitare questo problema basterà soltanto trattare preventivamente la pianta con alcuni prodotti specifici da giardinaggio.

Ecco Come curare questa pianta simile alla zagara per avere uno splendido rampicante profumato che allontana le zanzare.