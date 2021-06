La ricetta del cocktail più bevuto al mondo e amato anche da James Bond

Il report del 2021 di Drinks International parla chiaro. In cima alla lista dei cocktail più bevuti al mondo, prima ancora del Negroni e del Daiquiri, c’è lui: l’inimitabile Old Fashioned, che compare anche nei romanzi della fortunata serie dell’Agente 007 e non solo. Si pensi anche alla serie televisiva Mad Men, in cui uno il personaggio principale, Don Draper, beve il suo Old Fashioned da un tumbler basso.

Il segreto per la buona riuscita di questo cocktail è un buon whiskey bourbon, l’ingrediente principale e accompagnato da angostura e zucchero. La guarnizione consiste in scorza d’arancia e una ciliegia maraschino.

La ricetta del cocktail ha fatto per la prima volta la sua comparsa nel Jerry Thomas’ Bartenders Guide del 1862 e dal 1961 in poi ha mantenuto il suo posto fisso nei ricettari dell’IBA (International Bartenders Association). La credenza popolare vuole però sia stato inventato al Pendemis Club di Louiseville, in Kentucky, nel 1864.

Ingredienti

45 ml di whiskey bourbon (in alternativa, rye whiskey);

1 zolletta di zucchero;

2 gocce di angostura;

soda;

1 fettina di arancia (o di limone);

1 ciliegia maraschino.

Preparazione

Prendere un bicchiere Old Fashioned e mettere al suo interno la zolletta di zucchero. Versarci sopra le due gocce di angostura e una spruzzata di soda. Pestare la zolletta fino a farla sciogliere, quindi riempire il bicchiere di ghiaccio a cubetti. Aggiungere il whiskey e guarnire con una fettina di arancia e la ciliegia maraschino.

Curiosità

In pochi sanno che l’Old Fashioned è considerato il padre di tutti i cocktail. È stata quindi indetta una settimana annuale per celebrarlo, la Old Fashioned Cocktail Week, dalla durata di dieci giorni. I bar di tutto il mondo sono invitati ad aderire all’iniziativa.