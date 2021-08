Chi pratica sport sa che questo minerale così prezioso per il nostro organismo è una specie di equilibratore del nostro benessere. Con queste stagioni pazzerelle e con delle temperature spesso fuori norma, il nostro fisico non risponde al meglio alle sollecitazioni. Non ci sarebbe infatti nulla di strano se anche quest’anno settembre portasse in dote 30° fino a fine mese. Il che non è male dal punto di vista della bellezza delle giornate e del piacere di allontanare l’autunno. Ma il nostro organismo che fisiologicamente si sta organizzando per abbandonare l’estate, va letteralmente in confusione. Però possiamo rimediare con un solo eccezionale minerale per recuperare dallo sfinimento estivo e affrontare con energia l’inverno. E a proposito di alimenti benefici ecco il frutto sconosciuto pieno di minerali preziosi che brucia più grassi di tutti.

Favorisce il recupero e la ripresa completa

Il magnesio è ben noto a tutti noi per le sue capacità di favorire il riposo, riequilibrare l’armonia fisica e contrastare la stanchezza, donandoci la giusta energia. Tra i tanti integratori che potremmo andare ad assumere seguendo i consigli del nostro medico, il magnesio è sicuramente uno di questi. Una delle sue funzioni principali è quella di migliorare la coagulazione del sangue attraverso l’equilibrio tra grassi, zuccheri e proteine. Non solo, perché intervenendo nella regolazione dell’attività cardiaca svolge anche una funzione vasodilatatrice. Senza considerare i benefici che può innescare nel tessuto muscolare.

Bisogna però premettere una cosa molto importante: se vogliamo realmente che il magnesio faccia la sua funzione, dobbiamo inserirlo in una dieta bilanciata. Non dobbiamo infatti assolutamente fare l’errore di assumerlo senza un adeguato piano alimentare a supporto. Questo perché grazie anche alla vitamina B presente nella sua stessa formulazione, il magnesio permette l’equilibrio dei nutrienti che assumiamo. Altrimenti, in caso di alimentazione non corretta, andremo a perdere i benefici stessi di questo minerale. Ma attenzione che possiamo addirittura sconfiggere la debolezza mattutina assumendo carboidrati a colazione.

Dove possiamo trovare il magnesio nei cibi

Assumere magnesio per affrontare al meglio le due stagioni è importante, ma sempre seguendo le istruzioni di un medico o del farmacista di fiducia. Attenzione però che possiamo assumerlo anche a tavola, soprattutto con questi cibi:

crostacei e frutti di mare;

soia e mais;

mandorle e cacao;

fichi e mele;

verdure a foglia verde.

Potenziare il nostro sistema immunitario con due alimenti apparentemente incompatibili oltre al magnesio di cui abbiamo appena parlato.

