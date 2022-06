Venerdì, come da attese, si è mostrata davvero decisiva, lasciando alle spalle la positività dei giorni precedenti. Cosa accadrà da ora in poi e dopo che nella scorsa settimana, il Bottom Hunter sui mercati americani, aveva generato un segnale di bottom di lungo termine? Il segnale di ieri, è stato inequivocabilmente ribassista, e se non cambierà qualcosa, ci potrebbe essere una nuova ondata di vendite alle porte per i mercati.

A questo punto, la nostra attenzione verrà posta sulla data del 5 luglio, dove si combina il minimo del nostro frattale annuale, con la data di setup. Solo da quel momento, il toro di lungo termine uscirà dal recinto?

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 10 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati nei prossimi paragrafi:

Dax Future

13.750

Eurostoxx Future

3.595

Ftse Mib Future

22.568

S&P 500 Index

3.900,86.

Il peggio non è ancora passato?

In rosso le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu cosa è accaduto fino al giorno 10 giugno.

Previsioni per la prossima settimana

Rimbalzo fra lunedì e martedì. Giorno di massimo fra lunedì e martedì, e quello di minimo venerdì.

Nuova ondata di vendite alle porte per i mercati o siamo agli sgoccioli? I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 14.129. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.709.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.705. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.857.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 23.685. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 24.645.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.975. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.169.

Posizione di trading multidays dei nostri Trading Systems

Si aprono Short.

Cosa potrebbe accadere lunedì sui mercati azionari?

Tentativo di rimbalzo per qualche ora, per poi lasciare spazio a nuove vendite sul finale di seduta.

