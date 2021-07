Ogni tanto ci chiediamo se sia il momento di cambiare casa, magari anche trasferirsi lontano. Le cose da considerare, però, sono tante, se vogliamo spostarci. Dobbiamo innanzitutto capire quanta distanza vogliamo mettere tra noi e la nostra città d’origine.

È importante, poi, capire se vale la pena trasferirsi. Se lo facciamo per lavoro, ad esempio, è meglio capire bene se il trasferimento comporta maggiori opportunità di carriera. Da considerare sono anche i costi che dobbiamo sostenere.

Oggi, infatti, ci soffermiamo sull’aspetto economico. Esistono luoghi in cui le amministrazioni locali hanno deciso di dare incentivi a chi si trasferisce. Un posto in particolare colpisce molto per l’alto importo che si può ricevere andandoci ad abitare. Sembra incredibile, ma chi va a vivere in questo posto ottiene 8500 euro.

La meta distante

Se vogliamo fare carriera, una soluzione ottima è quella di emigrare verso posti dove le opportunità sono grandi. Un esempio sono gli Stati Uniti. Quale Stato americano è il migliore? Di sicuro le coste sono i luoghi più gettonati, ma c’è un’altra meta che consigliamo. Stiamo parlando del Vermont, compreso tra lo Stato di Boston (il Massachusetts) ed il Canada.

Sembra incredibile ma chi va a vivere in questo posto ottiene 8500 euro

Il Vermont è un bello Stato ricco di meraviglie naturali e quindi è perfetto per chi vuole passare del tempo in luoghi non troppo affollati. Allo stesso tempo, è anche un buon posto per cercare lavoro, perché ha una carenza cronica di lavoratori.

L’amministrazione locale ha quindi pensato di incentivare l’immigrazione dando un bel po’ di soldi a chi si trasferisce. A seconda del lavoro e dell’area in cui andiamo ad abitare possiamo ottenere tra i 7500 ed i 10000 dollari. Al cambio attuale significa circa 8500 euro per trasferirsi. Per questa ragione, consigliamo agli aspiranti migranti di dare un’occhiata al Vermont.

Chi invece sta guardando all’estero ma solo per una vacanza può leggere questo articolo.